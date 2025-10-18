雨害加猴害 尖石甜柿減產3成

新竹縣尖石鄉盛產甜柿，今年同遭雨害和猴害雙重挑戰，整體減產至少3成。果農自組巡守隊互助，用鞭炮驅猴，也有部分果農裝設電網嚇阻，盼減少農損。

尖石甜柿香氣濃郁、果肉脆甜，當地高山氣候與清新水源，使得甜柿品質高。尖石果樹產銷班25、26日在北角吊橋旁的嘉樂竹屋展售中心，搭配尖石鄉特色農產聯合展售。

尖石鄉長曾國大說，尖石甜柿栽種面積近53公頃，有20至30名農友今年4、5月開花期遇到雨害，造成遲發性損害，近期甜柿將成熟時，又遇到野生猴群損害，多家柿園受害，總產量僅剩約39萬公斤，產值預估3900萬元，比往年縮減至少3成。

果樹產銷班第16班長陳吟珍指出，這幾年猴害愈來愈多，今年影響更大，產銷班有12人，4果農裝電網來防止猴害，因為果園附近沒住家才會考慮裝設電網，比較不擔心被人誤觸；多數果農組巡邏隊互助，用鞭炮來嚇猴子，但嚇阻力有限。

已裝設電網的趙姓果農說，近年來猴子、山豬族群數增加，猴子一來就折樹枝等，影響甜柿生長，果農嘗試各種方法，猴子還是成群過來，最後決定租電網，怕民眾誤觸，只有單獨的果園才會裝設，而且會公告部落。