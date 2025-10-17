苗栗菁潮流選好物、青年洄游與USR計畫頒獎 縣府籲企業助青年闖藍海

苗栗縣政府今天10月17日上午在縣府舉辦今年「巷弄菁潮流YOUNG選好物」及「國立聯合大學青年洄游與USR計畫」聯合頒獎典禮，副縣長邱俐俐呼籲企業大力支持、鼓勵青年發揮創意，闖出一片藍海。

邱俐俐指出，所有參加YOUNG選好物的夥伴所提出創意商品都很優質，在他們的創意發展下，讓苗栗好物成為符合潮流需求的產品，青年的努力和成果值得被看見、被肯定。

今年好物遴選只有3個企業提供獎項，她呼籲企業踴躍與縣府勞青處共同關注、支持青年發揮創意，也為企業本身尋找優質伴手禮，協助青創商品打出一片藍海。

「YOUNG選好物」今年總獎金13萬元，金、銀、銅獎分別將勵5萬、3萬及2萬元，另設3名企業獎各1萬元，藉以激勵青年勇於突破、持續精進，獲獎名單如下：金獎嵐田茶研所；銀獎日曜甜塔製造所；銅獎小椪柑の店；企業獎橘二代伍貳居所、獅潭仙草、天然奇木；優等獎方妮巧禮伴手禮、貓福茗有限公司、思達卜咖啡、星佑寵物天使園區。另外，二妹塩焗雞、協盛養蜂園獲勞動部「微型創業鳳凰貸款楷模」肯定。

聯大從2015年起推動「苗栗青年洄游工作坊」，結合在地農業、特產、人文、社區、商圈等辦理工作坊，鼓勵苗栗青年提出營運計畫、行銷短片、產品開發等洄游行動構想，11年來共培訓175組團隊388人次。

今年苗栗青年洄游工作坊以苗栗市「北苗傳統市場」為實作場域，共有10組團隊獲得一階實作補助，提出創意構想書、產品設計與行銷短片；另有5組團隊獲得二階獎勵金，在上午頒獎典禮中宣布獲獎名單：其中營運計畫類組獲獎者為「赴原」曹瑀彤、劉先格、張憲文、邱信銓；「日陶」謝文妮、謝文綺、陳品翔；「客老爺」劉宇泰、曾昇富、廖紘霈。