桃園文化幣消費 六都墊底

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
桃園市議員楊朝偉質疑市府未重視推廣文化幣，導致經濟效益流向外縣市。圖／聯合報系資料照片
文化部鼓勵青年接觸藝文活動，去年起推出「文化幣」。桃園民代促請文化局積極推廣以振興地方藝文經濟，但效益不彰，消費金額從去年到今年第二季都是六都墊底，質疑官員不重視；文化局長邱正生回應，持續鼓勵民間藝文場館參與計畫。

「文化幣」是中央政府為鼓勵青年參與藝文活動與振興文創產業所推的禮金，1點等同現金1元，16歲至22歲青年可領1200點，今年擴大試辦對象，13歲到15歲青少年也可領600點。

國民黨桃園市議員楊朝偉多次促請文化局推廣文化幣，但他觀察桃園符合領取文化幣人數從去年13.9萬名成長到今年22.3萬名，對地方藝文經濟幫助卻非常有限；去年桃園消費金額9237萬餘元，六都倒數第一，距離第5名台南市有3千多萬元落差，今年第二季5802萬元仍敬陪末座，距離第5名台南市還有1594萬元差距。

楊朝偉細究墊底原因，直指地方能使用文化幣的場館商家少，領取的人都拿到外縣市使用，「把文化幣經濟效益貢獻給外縣市不是學生們的錯，是文化局沒有積極引導」。

邱正生強調桃園青少年領取的文化幣有5成多用於地方，預估今年在地消費金額能達1.2億元，而桃園藝文場館多為免費，又不如台北多且密集，再加上部分場館須每年重新申請文化部認證使用文化幣資格，部分藝文型態消費流向外縣市也是事實。

對此，桃市府已成立跨局處會報，除製作海報加強校園宣傳，也盤點文創相關產業及活動，另鼓勵民間業者申請文化部認證，增加桃園可使用文化幣的據點。

