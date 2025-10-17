桃園社區照顧關懷據點成果展 副市長：敬老卡明年擴大補助

桃園市副市長王明鉅今日下午前往桃園會展中心，出席年度社區照顧關懷據點成果展，表示關懷據點提供長者自我實現機會，市府將持續挹注資源，鼓勵長者走出家門、多元學習，維持身心健康。

今日活動現場有20個據點的靜態展覽，呈現多元特色與創意手作，也有長者們穿上職場制服及族群服飾，重返年輕記憶，還有30個據點表演隊伍展現長者們努力練習成果。

王明鉅指出，市長張善政非常重視長者福利，上任後即將三節禮金與重陽敬老金調高至每人2500元，並推動敬老愛心卡政策，提供多元交通補助與便利措施。明年起，敬老愛心卡將進一步擴大台鐵及YouBike2.0E補助額度，並評估擴大補助長者多元學習，讓長輩們都能活到老、學到老、動到老。

王明鉅強調，長輩的健康就是家庭最大的幸福，家庭如能幸福，桃園就會更幸福。他提醒長者參與活動時應注意安全，避免跌倒與運動傷害；同時應提升防詐意識並遵守交通規則，維護自身生命財產安全。

社會局表示，今年社區照顧關懷據點成果展以「桃園正年輕・共融齊心據」為主題，吸引超過50處據點、2000位長者及社區民眾參與，展現據點活力、世代共融及多元文化特色。活動分為動態展演與靜態展示兩大展區，實踐多元文化共融理念，涵蓋新住民、原住民、閩南、客家等族群特色，透過據點串聯，打造高齡友善、在地老化的幸福城市。

社會局說明，桃園目前已建置超過427處社區照顧關懷據點與巷弄長照站，提供電話問安、關懷訪視、共餐服務、失智預防、社會參與等多元服務。今天的成果展不僅是年度服務的成果回顧，更是長輩展現自我價值與文化交流的溫馨舞台，市府將持續擴展長者照顧網絡，強化據點服務能量，深化世代融合與文化共榮，實踐「越活越年輕、越老越精彩」的城市願景。