「豐味苗栗」第二次通過名單出爐 共64項產品預計年底前上架

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗縣府強調，未來會持續幫助在地青農，只要是好產品，都可以藉由「豐味苗栗」品牌推向上市場。記者吳傑沐／攝影
苗栗縣政府傾力打造的縣級農產品品牌「豐味苗栗」，目前有多項產品已成功進駐 7-ELEVEN、全家、OK等三大超商系統，以及家樂福、各地農會超市系統，直面消費者；縣府今天公布第二次通過名單，共有64項農產品，其中占比最多的包括首次參加遴選的泉順山水米系列及飛牛、四方牧場乳品，後續將媒合通路商，預計趕在送禮熱潮的年底前上架。

苗縣府農業處指出，飛牛、四方牧場乳品通過名單包括A類豐味農產品26項，B類豐味加工好物35項，E類豐味農遊3項等，共64項產品。其中A類占比最多的是泉順食品公司的米品，囊括14種品項；B類占比最多的是飛牛及四方牧場的加工乳品，合計達10種品項。

處長陳樹義表示，「豐味苗栗」是整合全縣農產資源、推動品牌化的重要成果，更是讓在地小農產品「走出去」的關鍵一步，感謝各界對「豐味苗栗」品牌的支持與參與，本次通過審查的在地好物，匯集了各式各樣的苗栗精選，

都展現了苗栗農產的多樣風味與職人精神，恭喜所有入選的夥伴，一起成為「豐味苗栗」的一員，也希望民眾持續用味蕾體驗苗栗、用行動支持農村，打造屬於這片土地的美味風景。

他強調，遴選通過的農產品都會請衛生局把關，檢定食品衛生安全並做好安全標示，這次雖然還是有許多遺珠之憾，但未來仍會持續幫助青農，只要是開發出來的好產品，都可以藉由加入「豐味苗栗」品牌推向市場，增加曝光度。

品牌 牧場 衛生局

