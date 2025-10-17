快訊

金鐘60／根本新郎新娘進場！陳漢典紅毯甜蜜告白：主持12年最大獎是Lulu

國產署將提供松南、林口土地資料給輝達 龔明鑫：不代表T17、18破局

紅色警戒！花蓮新堰塞湖恐潰決 縣府強制撤離民有、民樂部落近千人

聽新聞
0:00 / 0:00

雨害加猴害！尖石甜柿減產3成 展售活動下周登場拚買氣

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
尖石甜柿香氣濃郁、果肉脆甜著稱，是秋季最受矚目的地方農產之一。記者郭政芬／攝影
尖石甜柿香氣濃郁、果肉脆甜著稱，是秋季最受矚目的地方農產之一。記者郭政芬／攝影

新竹縣尖石鄉甜柿今年同遭雨害和猴害雙重挑戰，整體減產至少3成，尖石甜柿香氣濃郁、果肉脆甜著稱，是秋季最受矚目的地方農產之一，下周六起將連續2天在北角吊橋旁的嘉樂竹屋展售中心，搭配該鄉特色農產聯合展售推廣。

尖石鄉鄉長曾國大說，尖石甜柿栽種面積近53公頃，約有2、30名農友。今年因猴害和4、5月開花期遇到雨害，造成遲發性損害，近期甜柿將成熟時，又遇到猴群損害，多家柿園受害，導致總產量僅剩約39萬公斤，產值預估是3900萬元，比往年縮減了至少3成。

尖石甜柿香氣濃郁、果肉脆甜著稱，是秋季最受矚目的地方農產之一。得天獨厚的高山氣候與清新水源，使得尖石鄉成為全台少數能孕育出高品質甜柿的地區。

尖石鄉公所將於10月25、26日在嘉樂竹屋展售中心（北角吊橋旁）舉辦「尖石鄉特色農產品行銷系列推廣活動」，現場除展示並銷售當季新鮮甜柿外，還有多項趣味活動與農產品展售，讓民眾在採買之餘，也能體驗尖石鄉的農產魅力與山城風情。

果樹產銷班第16班的班長陳吟珍表示，受氣候影響，加上落果情形，今年產量減少約4成，不過整體品質與口感仍相當出色。隨著氣候逐漸炎熱，果實糖分累積高，甜度更濃、風味更佳，營養也更加豐富。

陳吟珍說，至於靠山地區的果農，今年面臨到山豬及猴群危害，導致果園損失不小。為了守護辛苦成果，當地民眾自發巡邏，加強防治與驅離行動，共同維護農作安全與收成。

公所指出，今年的尖石甜柿售價如前述因減產而有波動，果農決議一盒費用多50元、約1成左右，5粒裝的每粒淨重10兩，售價550元；6粒裝每粒淨重8兩，售價500元；8粒裝每粒6兩重，售價450元。

下周六起將連續2天在北角吊橋旁的嘉樂竹屋展售中心，搭配該鄉特色農產聯合展售推廣。記者郭政芬／攝影
下周六起將連續2天在北角吊橋旁的嘉樂竹屋展售中心，搭配該鄉特色農產聯合展售推廣。記者郭政芬／攝影
新竹縣尖石鄉甜柿今年同遭雨害和猴害雙重挑戰，整體減產至少3成。記者郭政芬／攝影
新竹縣尖石鄉甜柿今年同遭雨害和猴害雙重挑戰，整體減產至少3成。記者郭政芬／攝影

尖石鄉 售價 吊橋

延伸閱讀

47項藥品退出台灣！石崇良：將建立「統一控貨」機制防搶藥潮

他提「四大亮點」看多力積電（6770）目標價創歷史新高！網：不是噴就是崩

颱風重創文旦減產 直播主守承諾逆勢號召捐8千斤送暖中秋

景氣低迷又遇災情 嘉義社福團體中秋禮盒減產

相關新聞

雨害加猴害！尖石甜柿減產3成 展售活動下周登場拚買氣

新竹縣尖石鄉甜柿今年同遭雨害和猴害雙重挑戰，整體減產至少3成，尖石甜柿香氣濃郁、果肉脆甜著稱，是秋季最受矚目的地方農產之...

苗栗隨機殺人事件...林姓男子見義勇為護童被刺重傷 今天出院各方祝福

苗栗市10月2日下午發生邱姓男子持刀隨機殺人事件，造成2名國小女童及50歲林姓男子受傷，案發當時林男騎機車要到案發現場的...

桃消中路分隊搶救演練大湳給水廠登場 保障民生用水供應無虞

桃園市消防局第一大隊中路分隊在「台灣自來水股份有限公司—大湳給水廠」舉行兵棋推演。圖：中路分隊提供 桃園市消防局第一大隊中路分隊今(17)日上午9時許於桃園區「台灣自來水股份有限公司—大湳給水廠」舉行

扯！桃園不肖業者亂倒廢棄物、廢土 「污泥包裝成園藝用土」販售

不法棄土集團涉嫌於桃園市龍潭區竹龍段、桃園區皮寮段及大園區竹圍段等三處山坡地及農地，大量傾倒、回填營建廢棄物及廢土，嚴重破壞環境。圖：環保局提供 桃園市環保局今(114)年6月間與桃園地方檢察署、環境

平鎮消防分隊辦理工廠救災演練 強調「企業防災」重要性

桃園市消防局第四大隊平鎮分隊於技嘉科技股份有限公司南平廠舉辦「無腳本兵棋推演暨組合救災演練」。圖：平鎮分隊提供 為提升大型企業防災應變能力，確保企業與鄰近居民的生命財產安全，桃園市消防局第四大隊平鎮分

桃園文化幣消費金額降至5802萬 民代質疑市府未積極推

文化部鼓勵青年接觸藝文活動，去年起推出「文化幣」。桃園民代促請文化局積極推廣以振興地方藝文經濟，結果今年消費金額5802...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。