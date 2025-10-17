雨害加猴害！尖石甜柿減產3成 展售活動下周登場拚買氣

新竹縣尖石鄉甜柿今年同遭雨害和猴害雙重挑戰，整體減產至少3成，尖石甜柿香氣濃郁、果肉脆甜著稱，是秋季最受矚目的地方農產之一，下周六起將連續2天在北角吊橋旁的嘉樂竹屋展售中心，搭配該鄉特色農產聯合展售推廣。

尖石鄉鄉長曾國大說，尖石甜柿栽種面積近53公頃，約有2、30名農友。今年因猴害和4、5月開花期遇到雨害，造成遲發性損害，近期甜柿將成熟時，又遇到猴群損害，多家柿園受害，導致總產量僅剩約39萬公斤，產值預估是3900萬元，比往年縮減了至少3成。

尖石甜柿香氣濃郁、果肉脆甜著稱，是秋季最受矚目的地方農產之一。得天獨厚的高山氣候與清新水源，使得尖石鄉成為全台少數能孕育出高品質甜柿的地區。

尖石鄉公所將於10月25、26日在嘉樂竹屋展售中心（北角吊橋旁）舉辦「尖石鄉特色農產品行銷系列推廣活動」，現場除展示並銷售當季新鮮甜柿外，還有多項趣味活動與農產品展售，讓民眾在採買之餘，也能體驗尖石鄉的農產魅力與山城風情。

果樹產銷班第16班的班長陳吟珍表示，受氣候影響，加上落果情形，今年產量減少約4成，不過整體品質與口感仍相當出色。隨著氣候逐漸炎熱，果實糖分累積高，甜度更濃、風味更佳，營養也更加豐富。

陳吟珍說，至於靠山地區的果農，今年面臨到山豬及猴群危害，導致果園損失不小。為了守護辛苦成果，當地民眾自發巡邏，加強防治與驅離行動，共同維護農作安全與收成。