苗栗隨機殺人事件...林姓男子見義勇為護童被刺重傷 今天出院各方祝福

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗隨機殺人事件中見義勇為的林先生（左五）今天出院，縣府及大千醫院、相關單位高度肯定他見義勇為護童的精神，上午在他出院前頒發獎牌、感謝狀，祝福他早日康復。記者胡蓬生／攝影
苗栗隨機殺人事件中見義勇為的林先生（左五）今天出院，縣府及大千醫院、相關單位高度肯定他見義勇為護童的精神，上午在他出院前頒發獎牌、感謝狀，祝福他早日康復。記者胡蓬生／攝影

苗栗市10月2日下午發生邱姓男子持刀隨機殺人事件，造成2名國小女童及50歲林姓男子受傷，案發當時林男騎機車要到案發現場的超商繳費，還未進到超商就見到2名女童向他求救，其中一人身上流血，他趕緊報案並護住女童，不料凶嫌從他背後捅了一刀，被送醫急救。

林姓男子今天出院，苗栗縣府及大千醫院、相關單位高度肯定他見義勇為的精神，上午在他出院前頒發獎牌、感謝狀，祝福他早日康復。

大千綜合醫院一般外科醫師林柏任表示，林先生到院時急診室醫師李萬洲、廖宏強第一時間啟動外傷小組評估傷勢，發現他胸腹交界處有8公分傷口、背部6公分傷口，加上右側大量血胸，因此先進行插胸管引流，但血胸出血狀況持續，立即聯繫胸腔外科醫師楊絡勝，當時楊醫師已下班回到台中，聞訊立即趕回 大千，與他一起緊急進行胸腹探查手術，找出肺部、肝臟、橫隔膜的出血點，成功止血並縫合傷口。

手術後由加護病房主任袁國慶與醫療團隊24小時密切觀察病況，第2天傷患就順利移除呼吸器、第5天轉入一般病房。在呼吸治療與復健團隊的訓練下，林先生已逐步恢復並在移除胸管後，整體狀況非常良好，今天出院。

林柏任表示，林先生到院時傷勢嚴重，一刀刺穿橫隔膜及肺部、肝臟，目前恢復狀況良好，但至少需要半年休養，期間也不能搬提重物及高強度運動，由於傷勢不在骨頭及關節，出現後遺症的機會較低，臟器部分也有自癒能力。

林姓男子從事鐵工，個性低調且內向，他向院方表示自己在事發當下只是做了應該做的事，謝謝這陣子各界關心與大眾的加油集氣，給予他很大的鼓勵。現在身體狀況恢復的很好，非常謝謝辛苦的醫療人員，目前最大心願是想趕快回歸正常生活，並重拾他熱愛的運動活動。

今天林男出院，院方上午11點辦理歡送儀式，副縣長邱俐俐到場關心並公開表揚林先生的英勇行為，感謝他在危急時刻挺身而出，守護孩童與社會安全，展現人性光輝與社會正義力量，縣府社會處長張國棟、衛生局副局長莊素玲、苗栗市長余文忠、苗栗地檢署書記官長李鈞暉、犯罪被害人保護協會苗栗分會主委陳有昆等人到場祝賀他出院。

邱俐俐強調，此一事件警示各單位必須高度重視社會安全議題，縣府已開始全面檢討，強化社會安全體系，涵蓋公共場所治安管理、對潛在風險人員的監督與輔導，以及跨單位通報與協作機制，務求確保縣民之生命財產安全，營造安定祥和的生活環境。

苗栗隨機殺人事件中見義勇為的林先生（中）今天出院，縣府及大千醫院、相關單位高度肯定他見義勇為的精神，上午在他出院前頒發獎牌、感謝狀，祝福他早日康復。記者胡蓬生／攝影
苗栗隨機殺人事件中見義勇為的林先生（中）今天出院，縣府及大千醫院、相關單位高度肯定他見義勇為的精神，上午在他出院前頒發獎牌、感謝狀，祝福他早日康復。記者胡蓬生／攝影
苗栗隨機殺人事件中見義勇為的林先生（左三）今天出院，縣府及大千醫院、相關單位高度肯定他見義勇為的精神，上午在他出院前頒發獎牌、感謝狀，祝福他早日康復。記者胡蓬生／攝影
苗栗隨機殺人事件中見義勇為的林先生（左三）今天出院，縣府及大千醫院、相關單位高度肯定他見義勇為的精神，上午在他出院前頒發獎牌、感謝狀，祝福他早日康復。記者胡蓬生／攝影

醫師 女童 手術

