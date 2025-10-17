苗栗隨機傷人案護童林男出院 縣府頒感謝狀

苗栗市隨機傷人事件中，幫助保護學童而遭凶嫌刺傷的林姓男子，經急救治療今天出院，院方送上蛋糕、籃球祝福；苗栗縣副縣長邱俐俐也代表縣府頒發感謝狀，表彰他的見義勇為。

苗栗市有殺人未遂前科的邱姓男子出獄半年再次犯案，2日持刀隨機攻擊路人，刺傷2名學童及林姓男子。當時林男路過事發現場，見女童遭襲受傷，欲幫忙報警，並與邱嫌扭打，過程中胸腹及背部遭刺，傷勢一度危急，經送往苗栗大千醫院緊急手術治療，今天康復出院。

大千醫院準備蛋糕，為林男舉辦簡單慶祝儀式，院長徐千剛得知他熱愛運動，特別送上籃球祝福；苗栗縣副縣長邱俐俐也代表縣長鍾東錦到場，頒發感謝狀與獎座，表彰見義勇為的無私精神；苗栗市長余文忠、苗栗地檢署書記官長李鈞暉、犯罪被害人保護協會苗栗分會主委陳有昆等人也到場關心。

徐千剛表示，大千是苗栗縣首家重度級急救責任醫院，面對重大創傷，以跨科別團隊在危急時刻將病患從鬼門關拉回，林男返家後，院方仍會安排居家照顧和定期回診服務。

大千醫院一般外科醫師林柏任指出，林男橫隔膜因刀傷造成較大破裂，經手術修復完成，後續仍需長時間體力復健，預計要花3個月至半年，所幸患者身體素質很好，復原快速，相信透過穩定復健可以回到正常生活。

林男在治療期間曾說，當時看到受傷女童，想都沒想就上前幫助，孰料也被凶嫌狠刺。今天被問到，若再一次選擇，是否仍願挺身而出，他說「應該是」，因為自己也有2個小孩，也會希望孩子們若在外遇到困難，有人會伸出援手，幫忙度過難關。

林男指出，事發當下只是做了應該做的事，謝謝這陣子各界關心與大眾的加油集氣，給予他很大的鼓勵，更感謝醫療團隊的專業照護。

邱俐俐表示，這次事件再次警示社會安全議題，縣府已展開全面檢討，強化社會安全體系，包括公共場所治安管理、對潛在風險人員的監督與輔導、跨單位通報與協作機制等，希望加強完善相關防範措施。