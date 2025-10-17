桃園市消防局第四大隊平鎮分隊於技嘉科技股份有限公司南平廠舉辦「無腳本兵棋推演暨組合救災演練」。圖：平鎮分隊提供

為提升大型企業防災應變能力，確保企業與鄰近居民的生命財產安全，桃園市消防局第四大隊平鎮分隊今(17)日於技嘉科技股份有限公司南平廠舉辦「無腳本兵棋推演暨組合救災演練」。此次演練動員消防局第四大隊、平鎮、山峰、高平、幼獅等鄰近分隊以及金星里辦公處守望相助隊、平鎮分局、台電、欣桃瓦斯公司、自來水公司等事業單位一同參與，共計60餘人。

平鎮分隊表示，此次演練採無腳本方式，模擬火警災害發生時廠方員工如何進行通報、搶救與避難程序，實地驗證廠區自衛消防能力與消防單位的協同作業效率。現場由具有實戰經驗的情境官針對該公司曾經發生過的災例以及潛在風險因子進行情境設計，藉由實際推演，讓該公司員工熟悉避難逃生動線、消防安全設備設置位置及使用方式，檢視自衛消防編組機制運作是否有瑕疵之處等，同時，也讓消防單位熟悉從接獲通報後迅速整裝馳援，到達現場後尋找關係人取得災害狀況，參考資料，有無人員受困，有無儲存危險物品等資訊，以利執行人命搜救、水線佈署、災害搶救以及大量傷患後送等作為，預期災害擴大會影響周邊里民，在演練過程中更將里辦公處的角色納入，除里長藉由廣播通知里民緊閉門窗，減少外出，戴上口罩，若有身體不適應盡速就醫等訊息外，守望相助隊更也隨之啟動，到場協助指揮交通讓大型救災車輛得以順利進出與停放。

透過此次演練，不僅強化了消防人員火場搶救效能，也提升了廠區員工的防火防災意識與應變能力。圖：平鎮分隊提供

平鎮分隊長黃嘉男表示，透過此次演練，不僅強化了消防人員火場搶救效能，也提升了廠區員工的防火防災意識與應變能力，藉以重視「企業防災」的重要性，秉持「防災重於救災、離災優於防災」原則，落實消防機關與民間公司工廠相互支援與合作，將損失與傷亡降至最低。

平鎮分隊提醒，工業場所應定期檢查消防設備並落實員工防災教育，建立完整的通報與避難程序，確保發生災害時能即時應變。未來消防局將持續推動企業聯合防災演練，強化公私部門合作，打造更安全的工作與生活環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：平鎮消防分隊辦理工廠救災演練 強調「企業防災」重要性