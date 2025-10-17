快訊

阿兵哥新台馬輪偷鞋留精「沒性騷」依竊盜、毀損函辦 被害女：太離譜

直播／空服員抱病出勤離世 長榮航空2時30分首度公開說明

自駕驚魂！台男日本撞「黑熊」車子毀損 親曝過程：保險很重要

扯！桃園不肖業者亂倒廢棄物、廢土 「污泥包裝成園藝用土」販售

桃園電子報／ 桃園電子報

h5ghw6 1
不法棄土集團涉嫌於桃園市龍潭區竹龍段、桃園區皮寮段及大園區竹圍段等三處山坡地及農地，大量傾倒、回填營建廢棄物及廢土，嚴重破壞環境。圖：環保局提供

桃園市環保局今(114)年6月間與桃園地方檢察署、環境部環境管理署、內政部警政署保七總隊第三大隊、刑事警察局中部打擊犯罪中心、桃園市警察局及環保局等多個單位組成專案小組，兵分多路執行搜索，成功查獲以徐姓主嫌為首的不法棄土集團。該集團涉嫌於桃園市龍潭區竹龍段、桃園區皮寮段及大園區竹圍段等三處山坡地及農地，大量傾倒、回填營建廢棄物及廢土，嚴重破壞環境。

h5ghw6 2
不法棄土集團收受營建廢土、廢棄物與污泥，大量傾倒回填，非法牟利。圖：環保局提供

環保局指出，徐嫌先覓得隱密且適合回填的地點，以「免費施作水土保持工程」、「堆置工程材料」等名目，博取地主信任後承租土地，再向營建工地、砂石場及廢水處理設施收受營建廢土、廢棄物與污泥，大量傾倒回填，非法牟利。為規避查緝，業者甚至成立「園藝公司」，將廢污泥包裝成園藝用土對外販售。

h5ghw6 3
專案小組調查發現污染面積逾1萬平方公尺。圖：環保局提供

環保局表示，專案小組歷經半年蒐證，向上追查廢棄物來源、向下追查涉案共犯及運輸公司，於6月18日同步執行搜索，在3處土地現場開挖出紅磚、磁磚等營建廢棄物，污染面積逾1萬平方公尺。行動中查扣涉案車輛14部及犯罪所得逾1200萬元。經桃檢偵結後，依組織犯罪條例、廢棄物清理法、水土保持法及都市計畫法等罪嫌，起訴徐嫌及相關人員共31人及6家法人公司。

環保局長顏己喨表示，非法棄置營建廢棄物不僅嚴重破壞環境生態，也可能污染土壤與地下水，後續清理及復原成本高昂，得不償失。提醒地主切勿輕信業者以「免費整地」、「協助水保工程」等名義租用土地，若發現土地使用異常，應儘速通報環保或警政機關，共同防堵環境犯罪。

環保局強調，將持續與環境部、檢警單位密切合作，強化跨域聯防與查緝能量，落實「污染零容忍」原則，全力守護桃園市的土地與環境安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：扯！桃園不肖業者亂倒廢棄物、廢土 「污泥包裝成園藝用土」販售

延伸閱讀：

  1. 匠心獨具！龍華科大師生表現亮眼 奪時報金犢獎多項殊榮
  2. 桃市警局熱舞比賽登場 學子尬舞傳遞拒毒反詐力量

桃園 廢棄物

延伸閱讀

桃園催流感、新冠公費疫苗打氣 周末加開大型接種站

桃園大片山坡地、農地遭汙染！環檢警挖出大量廢棄物 31人遭起訴

免費回填、代整地都是話術 環境部籲地主出租前別被騙

落跑率高？桃園公車司機「受訓即就業」招募遇瓶頸 明年推2.0版本

相關新聞

桃消中路分隊搶救演練大湳給水廠登場 保障民生用水供應無虞

桃園市消防局第一大隊中路分隊在「台灣自來水股份有限公司—大湳給水廠」舉行兵棋推演。圖：中路分隊提供 桃園市消防局第一大隊中路分隊今(17)日上午9時許於桃園區「台灣自來水股份有限公司—大湳給水廠」舉行

扯！桃園不肖業者亂倒廢棄物、廢土 「污泥包裝成園藝用土」販售

不法棄土集團涉嫌於桃園市龍潭區竹龍段、桃園區皮寮段及大園區竹圍段等三處山坡地及農地，大量傾倒、回填營建廢棄物及廢土，嚴重破壞環境。圖：環保局提供 桃園市環保局今(114)年6月間與桃園地方檢察署、環境

平鎮消防分隊辦理工廠救災演練 強調「企業防災」重要性

桃園市消防局第四大隊平鎮分隊於技嘉科技股份有限公司南平廠舉辦「無腳本兵棋推演暨組合救災演練」。圖：平鎮分隊提供 為提升大型企業防災應變能力，確保企業與鄰近居民的生命財產安全，桃園市消防局第四大隊平鎮分

桃園文化幣消費金額降至5802萬 民代質疑市府未積極推

文化部鼓勵青年接觸藝文活動，去年起推出「文化幣」。桃園民代促請文化局積極推廣以振興地方藝文經濟，結果今年消費金額5802...

桃園催流感、新冠公費疫苗打氣 周末加開大型接種站

流感、新冠公費疫苗10月1日開打，桃園市衛生局為鼓勵符合資格民眾接種，本周末分別在平鎮第一市民活動中心、新永和市場加開大...

桃警「民力任務隊地方技能競賽」登場 強化民防意識與實戰經驗

桃園市警察局在桃園分局盛大舉辦「民力任務隊地方技能競賽」。圖：警方提供 為精進民力任務隊的協勤專業技能，並驗證平日訓練成果，桃園市警察局於本(10)月3日在桃園分局盛大舉辦「民力任務隊地方技能競賽」，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。