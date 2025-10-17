不法棄土集團涉嫌於桃園市龍潭區竹龍段、桃園區皮寮段及大園區竹圍段等三處山坡地及農地，大量傾倒、回填營建廢棄物及廢土，嚴重破壞環境。圖：環保局提供

桃園市環保局今(114)年6月間與桃園地方檢察署、環境部環境管理署、內政部警政署保七總隊第三大隊、刑事警察局中部打擊犯罪中心、桃園市警察局及環保局等多個單位組成專案小組，兵分多路執行搜索，成功查獲以徐姓主嫌為首的不法棄土集團。該集團涉嫌於桃園市龍潭區竹龍段、桃園區皮寮段及大園區竹圍段等三處山坡地及農地，大量傾倒、回填營建廢棄物及廢土，嚴重破壞環境。

不法棄土集團收受營建廢土、廢棄物與污泥，大量傾倒回填，非法牟利。圖：環保局提供

環保局指出，徐嫌先覓得隱密且適合回填的地點，以「免費施作水土保持工程」、「堆置工程材料」等名目，博取地主信任後承租土地，再向營建工地、砂石場及廢水處理設施收受營建廢土、廢棄物與污泥，大量傾倒回填，非法牟利。為規避查緝，業者甚至成立「園藝公司」，將廢污泥包裝成園藝用土對外販售。

專案小組調查發現污染面積逾1萬平方公尺。圖：環保局提供

環保局表示，專案小組歷經半年蒐證，向上追查廢棄物來源、向下追查涉案共犯及運輸公司，於6月18日同步執行搜索，在3處土地現場開挖出紅磚、磁磚等營建廢棄物，污染面積逾1萬平方公尺。行動中查扣涉案車輛14部及犯罪所得逾1200萬元。經桃檢偵結後，依組織犯罪條例、廢棄物清理法、水土保持法及都市計畫法等罪嫌，起訴徐嫌及相關人員共31人及6家法人公司。

環保局長顏己喨表示，非法棄置營建廢棄物不僅嚴重破壞環境生態，也可能污染土壤與地下水，後續清理及復原成本高昂，得不償失。提醒地主切勿輕信業者以「免費整地」、「協助水保工程」等名義租用土地，若發現土地使用異常，應儘速通報環保或警政機關，共同防堵環境犯罪。

環保局強調，將持續與環境部、檢警單位密切合作，強化跨域聯防與查緝能量，落實「污染零容忍」原則，全力守護桃園市的土地與環境安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：扯！桃園不肖業者亂倒廢棄物、廢土 「污泥包裝成園藝用土」販售