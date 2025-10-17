快訊

阿兵哥新台馬輪偷鞋留精「沒性騷」依竊盜、毀損函辦 被害女：太離譜

直播／空服員抱病出勤離世 長榮航空2時30分首度公開說明

自駕驚魂！台男日本撞「黑熊」車子毀損 親曝過程：保險很重要

桃園文化幣消費金額降至5802萬 民代質疑市府未積極推

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市議員楊朝偉質疑市府未重視推廣文化幣，導致其帶來的經濟效益流向外縣市（示意圖）。本報資料照片
桃園市議員楊朝偉質疑市府未重視推廣文化幣，導致其帶來的經濟效益流向外縣市（示意圖）。本報資料照片

文化部鼓勵青年接觸藝文活動，去年起推出「文化幣」。桃園民代促請文化局積極推廣以振興地方藝文經濟，結果今年消費金額5802萬元還不如去年9237萬元，質疑官員不重視，造成消費力流向外線縣市；文化局長邱正生表示，將持續鼓勵民間藝文場館參與該計畫。

「文化幣」是中央政府為鼓勵青年參與藝文活動與振興文創產業所推的禮金，1點等同現金1元，16歲至22歲青年可領1200點，今年擴大試辦對象，13歲到15歲青少年也可領600點。

國民黨桃園市議員楊朝偉認為此計畫對振興地方藝文經濟幫助甚大，多次在議會促請文化局積極推廣，但他觀察符合領取文化幣人數從去年13.9萬名成長到今年22.3萬名，消費金額竟不減反增，細究原因為地方能使用文化幣的場館商家少，領取的人都拿到外縣市使用，「把文化幣經濟效益貢獻給外縣市不是學生們的錯，是文化局沒有積極引導」。

邱正生坦言，桃園青少年領取的文化幣有5成多用在地方，觀察其消費型態，多半是在書局採購文具用品，而桃園藝文場館不如台北多且密集，加上部分場館須每年重新申請文化部授權，以至於部分藝文型態消費有流向其他縣市情形。

邱正生強調，市府相當重視地方藝文經濟，為爭取文化幣經濟效益留在地方，先前已成立跨局處會報，盤點與文創相關的產業活動與商家，鼓勵鼓勵業者與其他民間藝文場館向文化部申請認證，增加桃園可使用文化幣的據點。

文化幣 桃園 文創產業

延伸閱讀

地下1200公尺碳封存不外洩 中大研究有成獲國科會計畫案

桃園一日涼感之旅，「3個清涼秘境」讓你瞬間降溫！喝涼飲、看瀑布、吹山風

桃園催流感、新冠公費疫苗打氣 周末加開大型接種站

龜山警前進銘傳大學桃園校區宣導 助外籍生認識我國法令

相關新聞

桃消中路分隊搶救演練大湳給水廠登場 保障民生用水供應無虞

桃園市消防局第一大隊中路分隊在「台灣自來水股份有限公司—大湳給水廠」舉行兵棋推演。圖：中路分隊提供 桃園市消防局第一大隊中路分隊今(17)日上午9時許於桃園區「台灣自來水股份有限公司—大湳給水廠」舉行

扯！桃園不肖業者亂倒廢棄物、廢土 「污泥包裝成園藝用土」販售

不法棄土集團涉嫌於桃園市龍潭區竹龍段、桃園區皮寮段及大園區竹圍段等三處山坡地及農地，大量傾倒、回填營建廢棄物及廢土，嚴重破壞環境。圖：環保局提供 桃園市環保局今(114)年6月間與桃園地方檢察署、環境

平鎮消防分隊辦理工廠救災演練 強調「企業防災」重要性

桃園市消防局第四大隊平鎮分隊於技嘉科技股份有限公司南平廠舉辦「無腳本兵棋推演暨組合救災演練」。圖：平鎮分隊提供 為提升大型企業防災應變能力，確保企業與鄰近居民的生命財產安全，桃園市消防局第四大隊平鎮分

桃園文化幣消費金額降至5802萬 民代質疑市府未積極推

文化部鼓勵青年接觸藝文活動，去年起推出「文化幣」。桃園民代促請文化局積極推廣以振興地方藝文經濟，結果今年消費金額5802...

桃園催流感、新冠公費疫苗打氣 周末加開大型接種站

流感、新冠公費疫苗10月1日開打，桃園市衛生局為鼓勵符合資格民眾接種，本周末分別在平鎮第一市民活動中心、新永和市場加開大...

桃警「民力任務隊地方技能競賽」登場 強化民防意識與實戰經驗

桃園市警察局在桃園分局盛大舉辦「民力任務隊地方技能競賽」。圖：警方提供 為精進民力任務隊的協勤專業技能，並驗證平日訓練成果，桃園市警察局於本(10)月3日在桃園分局盛大舉辦「民力任務隊地方技能競賽」，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。