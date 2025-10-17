桃園文化幣消費金額降至5802萬 民代質疑市府未積極推

文化部鼓勵青年接觸藝文活動，去年起推出「文化幣」。桃園民代促請文化局積極推廣以振興地方藝文經濟，結果今年消費金額5802萬元還不如去年9237萬元，質疑官員不重視，造成消費力流向外線縣市；文化局長邱正生表示，將持續鼓勵民間藝文場館參與該計畫。

「文化幣」是中央政府為鼓勵青年參與藝文活動與振興文創產業所推的禮金，1點等同現金1元，16歲至22歲青年可領1200點，今年擴大試辦對象，13歲到15歲青少年也可領600點。

國民黨桃園市議員楊朝偉認為此計畫對振興地方藝文經濟幫助甚大，多次在議會促請文化局積極推廣，但他觀察符合領取文化幣人數從去年13.9萬名成長到今年22.3萬名，消費金額竟不減反增，細究原因為地方能使用文化幣的場館商家少，領取的人都拿到外縣市使用，「把文化幣經濟效益貢獻給外縣市不是學生們的錯，是文化局沒有積極引導」。

邱正生坦言，桃園青少年領取的文化幣有5成多用在地方，觀察其消費型態，多半是在書局採購文具用品，而桃園藝文場館不如台北多且密集，加上部分場館須每年重新申請文化部授權，以至於部分藝文型態消費有流向其他縣市情形。

邱正生強調，市府相當重視地方藝文經濟，為爭取文化幣經濟效益留在地方，先前已成立跨局處會報，盤點與文創相關的產業活動與商家，鼓勵鼓勵業者與其他民間藝文場館向文化部申請認證，增加桃園可使用文化幣的據點。