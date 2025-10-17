陽明交大附中明天將揭牌 鄭朝方打造嶄新人行道喜迎附中

快訊

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
竹北市公所特別趕在揭牌前，將周邊通學步道全面翻新完工。圖／市公所提供

新竹縣竹北市公所持續推動校園周邊通學步道改善工程，竹北高中新學期正式更名為「陽明交通大學附屬高中」，明天即將揭牌，竹北市公所特別趕在揭牌前，將周邊通學步道全面翻新完工。步道完工讓師生與家長迎來更安全、便利的通學動線，也替校園門面注入全新風貌。

陽明交通大學附屬高中正門位於中央路，長期受限於道路幅員不寬、校門口腹地有限，且與中華路口、華興街、新光街交通流交織，尖峰時間家長接送車流與學生徒步進出時，常造成壅塞與安全隱憂。過去人行步道空間更因公共設施雜亂、商家占用、變電箱及路燈阻擋，導致通行不便，缺少規畫的接送區也加劇了交通壓力。

竹北市長鄭朝方表示，去年投入7570萬，改善5所位在城區學校的通學動線，正因為上述的問題存在隱憂，因此陽明交大附中成為唯一的一所納入改善的高中。雖然教育非公所權責，但對於學子的通學安全公所責無旁貸。這次加寬人行道路幅，並重新鋪設壓花人行步道，增設10處無障礙斜坡、調整4處行穿線並新增1處行穿線，於路口鋪設警示鋪面及車阻設施等，以確保行人安全。

鄭朝方進一步指出，工程過程也不乏挑戰，電箱移除後才發現，原來設置在水圳溝蓋上，基礎早已不穩，恐有倒塌危險，所幸及早排除，避免潛在事故。路燈移動則需與台電多次協調，確保校門前空間乾淨整齊。此外，陽明交大附中校門口設有YouBike站點，為全縣第3大使用量最高的站點。因人行道改善必須暫時影響站點，但考量學生權益，故採取「半半施工法」，讓綠色運具不中斷，減少對通勤學子的影響。

鄭朝方提到，西城區是竹北學校密度最高的學城，包含義民中學、竹北國小、竹北國中、新社國小，以及未來即將成立的實驗高中。此次陽明交大附中校園周邊通學步道改善工程，解決多年交通安全與人行不便問題。

步道完工讓師生與家長迎來更安全、便利的通學動線，也替校園門面注入全新風貌。

