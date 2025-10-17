桃園催流感、新冠公費疫苗打氣 周末加開大型接種站

流感、新冠公費疫苗10月1日開打，桃園市衛生局為鼓勵符合資格民眾接種，本周末分別在平鎮第一市民活動中心、新永和市場加開大型社區接種站，22日在中原文創園區也有65歲以上長者專場，現場備有多種好禮，呼籲踴躍接種，增加防禦力。

桃園市衛生局指出，公費疫苗目前施打對象大致有65歲以上長者、55歲以上原住民、孕婦、6歲以上嬰幼兒、6歲以上嬰幼兒父母、國小至高中學生和醫事防疫人員等。由於接種疫苗仍是預防感染、重症最有效的方法，10月已推「左流右新、健康安心」計畫，各衛生所都有接種服務，部分社區也有安排就近接種服務。

衛生局表示，為方便民眾就近接種，18日下午1時至4時在平鎮第一市民活動中心有大型接種站，19日上午9時至12時移師新永和市場9號出口，22日上午9時至下午4時30分在中壢區中原文創園區14號倉庫則有重陽節特別場。此次活動備有多項好禮，接種1劑可獲衛生紙1串，2劑可再參加抽獎，長者專場接種2劑還能額外獲得一條高級毛毯。