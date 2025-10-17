快訊

鏟子超人勿入！光復鄉明疏散上千人 孕婦、臥病長者「動車不動人」

金鐘60／五大亮點一次看！小S蔡康永再合體 Lulu同場遇老公陳漢典、前男友阿達

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園催流感、新冠公費疫苗打氣 周末加開大型接種站

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市衛生局催流感、新冠公費疫苗打氣，本周末將開大型接種站（示意圖與事件人物無關）。本報資料照片
桃園市衛生局催流感、新冠公費疫苗打氣，本周末將開大型接種站（示意圖與事件人物無關）。本報資料照片

流感、新冠公費疫苗10月1日開打，桃園衛生局為鼓勵符合資格民眾接種，本周末分別在平鎮第一市民活動中心、新永和市場加開大型社區接種站，22日在中原文創園區也有65歲以上長者專場，現場備有多種好禮，呼籲踴躍接種，增加防禦力。

桃園市衛生局指出，公費疫苗目前施打對象大致有65歲以上長者、55歲以上原住民、孕婦、6歲以上嬰幼兒、6歲以上嬰幼兒父母、國小至高中學生和醫事防疫人員等。由於接種疫苗仍是預防感染、重症最有效的方法，10月已推「左流右新、健康安心」計畫，各衛生所都有接種服務，部分社區也有安排就近接種服務。

衛生局表示，為方便民眾就近接種，18日下午1時至4時在平鎮第一市民活動中心有大型接種站，19日上午9時至12時移師新永和市場9號出口，22日上午9時至下午4時30分在中壢區中原文創園區14號倉庫則有重陽節特別場。此次活動備有多項好禮，接種1劑可獲衛生紙1串，2劑可再參加抽獎，長者專場接種2劑還能額外獲得一條高級毛毯。

衛生局 疫苗 桃園

延伸閱讀

嬰幼兒罹RSV易釀肺炎、細支氣管炎 台大醫示警：死亡率比感冒高20倍

流感不是小毛病！高齡患者併發肺炎喘到講不出話 一度瀕危

流感公費疫苗已接種212萬劑 啟動開口合約20萬劑11月上旬配送各縣市

香港多校爆流感 13歲女童病逝 同年級3人染病

相關新聞

桃園催流感、新冠公費疫苗打氣 周末加開大型接種站

流感、新冠公費疫苗10月1日開打，桃園市衛生局為鼓勵符合資格民眾接種，本周末分別在平鎮第一市民活動中心、新永和市場加開大...

桃警「民力任務隊地方技能競賽」登場 強化民防意識與實戰經驗

桃園市警察局在桃園分局盛大舉辦「民力任務隊地方技能競賽」。圖：警方提供 為精進民力任務隊的協勤專業技能，並驗證平日訓練成果，桃園市警察局於本(10)月3日在桃園分局盛大舉辦「民力任務隊地方技能競賽」，

新竹竹東拚10萬人口 生育津貼最高10萬

新竹縣竹東鎮是全台第一大鎮，人口逼近10萬大關，為催生與吸引移居，竹東鎮公所明年起，將加碼生育津貼大幅度加碼，從每胎1萬...

公車無預警停駛 學者：不該發生

亦捷科際在苗栗縣代駛12條客運路線，昨無預警停駛，地方跳腳，其實早在今年初，由亦捷科際在新竹縣營運快捷9號公車就發生過駕...

客運欠薪 苗栗12路線司機罷駛

亦捷科際整合公司負責營運新竹、苗栗公車，近期爆出欠薪，苗栗站駕駛昨上午全面罷工，12條客運路線無預警停駛，通勤學生、長者...

高虹安出席鹽港溪單車道啟用 綠批踩紅線、白駁受邀出席無不妥

停職中的新竹市長高虹安昨公開出席市府舉辦的鹽港溪流域自行車道啟用典禮，除上台致詞，也騎乘自行車，引發「挑戰社會觀感」、「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。