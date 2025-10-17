快訊

桃消中路分隊搶救演練大湳給水廠登場 保障民生用水供應無虞

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園市消防局第一大隊中路分隊在「台灣自來水股份有限公司—大湳給水廠」舉行兵棋推演。圖：中路分隊提供

桃園市消防局第一大隊中路分隊今(17)日上午9時許於桃園區「台灣自來水股份有限公司—大湳給水廠」舉行兵棋推演，模擬廠區發生火災及化學物質洩漏等複合性災害時的應變作為與搶救流程，藉此檢視災害發生時可能面臨的各種狀況，並強化場所自衛消防編組及消防單位的協調能力。

模擬廠區發生火災及化學物質洩漏等複合性災害時的應變作為與搶救流程。圖：中路分隊提供

中路分隊表示，大湳給水廠為大桃園區重要基礎設施，肩負用水安全及供水穩定責任，因此今日推演情境針對該場所的危險因子，設定為地震發生後，發電機室因不明原因起火，且鄰近的化學藥劑儲放區有氯氣外洩的情形，並伴隨人員受困。廠內立即啟動自衛消防編組、場內化災應變隊，進行初期滅火、人員疏散與鋼瓶止漏，同時通報消防局。消防局獲報後立即出動多組人車前往現場，指派人員進行安全警戒區劃設，佈署水線防止火勢延燒、利用砲塔及救災機器人協助稀釋危害氣體濃度，並由救護人員進行傷患後送。

大湳給水廠為大桃園區重要基礎設施，肩負用水安全及供水穩定責任。圖：中路分隊提供

中路分隊進一步提到，演練中，廠方於災害發生第一時間指派專人即時提供危險物質種類與化學物品濃度監測數值、回報相關設備運作狀況及應變進度等，消防人員則蒐集場所危害標示板、風向資訊及控制污染範圍，雙方持續協調，展現面對複合災害時的高效溝通與應變能力。

中路分隊長張育瑄表示，兵棋推演是災害防救的重要一環，場所的初期應變能力尤其重要，除了平時必須了解場所危害因子及擬定應變作為，從初期的資訊蒐集、應變人員的熟悉度，此次演練可見場所在每個環節處理流暢，讓消防人員交接時能更快速掌握現場狀況，與場所並肩作戰。她強調，此次選在大湳給水廠進行演練，目的在於確保重要公共設施在面對複合型災害時，落實執行人員設備安全防護及協力救災，提升場所韌性，保障民生用水供應無虞。

第一大隊大隊長賴志忠則說，透過兵棋推演，能有效檢視廠區內外在火災發生時的應變流程與支援能力。大湳給水廠屬於重要民生基礎設施，一旦發生災害將影響範圍廣泛，因此更需要事前演練與沙盤推演，確保相關人員熟悉處置流程，達到「防範於未然」的效果，進一步守護市民生命財產安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃消中路分隊搶救演練大湳給水廠登場 保障民生用水供應無虞

桃園 火災

