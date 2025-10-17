桃園市警察局在桃園分局盛大舉辦「民力任務隊地方技能競賽」。圖：警方提供

為精進民力任務隊的協勤專業技能，並驗證平日訓練成果，桃園市警察局於本(10)月3日在桃園分局盛大舉辦「民力任務隊地方技能競賽」，此次競賽聚焦於緊急救護兩大關鍵項目，包含心肺復甦術（CPR）及止血帶包紮，藉由實際操作測驗，全面提升民力夥伴們在協勤或突發狀況時的應變與急救能力。

這場技能競賽是桃園市警察局對於所屬民力任務隊訓練成效的年度檢閱。圖：警方提供

警方表示，這場技能競賽是市警局對於所屬民力任務隊訓練成效的年度檢閱，包含民防、義警、山警、義交、守望相助隊等單位，吸引各分局積極響應組隊參加，共推派了10支隊伍、100名民力菁英參賽，每位參賽者都是經過分局內部層層選拔的佼佼者，不僅在維護地方治安上盡心盡力，更在緊急救護的專業領域展現出高水準的技能。

市警局主任秘書侯東輝親臨現場，除為參賽選手加油打氣，也對所有民力夥伴們長期以來無私奉獻表達最深的感謝。侯東輝強調，民力人員是警察維護社會治安與推動防災工作的堅強後盾，面對天災與突發事件，若能在第一時間進行正確的急救與處置，往往能爭取寶貴的救命時間。此次技能競賽不僅是技術的比拼，更是強化民防意識與培養實戰經驗的重要平台。

市警局表示，經過一整天的激烈角逐，所有參賽者皆全力以赴，競賽最終由楊梅分局奪得冠軍殊榮、大溪分局榮獲第二名、龜山分局贏得第三名。警察局表示，未來將持續辦理各項教育訓練與技能演練，期盼透過制度化與專業化的訓練，使民力人員在各類災害與事故現場，皆能發揮即戰力，共同守護市民生命安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃警「民力任務隊地方技能競賽」登場 強化民防意識與實戰經驗