曾控邱臣遠涉嫌性騷 女助理發公開聲明：指控內容實屬誤會已和解

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹即時報導
新竹市代理市長邱臣遠。記者王駿杰／翻攝自邱臣遠臉書
新竹市代理市長邱臣遠。記者王駿杰／翻攝自邱臣遠臉書

新竹市代理市長邱臣遠在2023年Me too運動中，遭前民眾黨立委女助理指控邱擔任立委期間涉嫌對她性騷，但邱否認；邱臣遠今晚在臉書發文，指該案經完整的法律程序與雙方溝通，該女已於今年10月14日正式與他達成和解，該女今天並在臉書公開聲明，確認當時的指控屬誤會，並刪除當時不實指控的貼文，且刊登啟事以回復邱的名譽。

邱臣遠說，名譽對每個人而言都極為重要。對他來說，家庭與清白的名譽更是人生中最珍視的事。這兩年來，因遭受不實的性騷擾指控，他與家人承受了極大的壓力與誤解。面對政治攻擊及輿論風波，他選擇相信司法、相信真相。

他說，面對傷害，他選擇原諒，因為他相信理性與寬容能化解傷痛，也能讓社會更加團結。對他而言，清白不只是個人的名譽，更代表對家人、夥伴、支持者與市民朋友的交代。

邱臣遠說，他希望所有關心這件事的朋友，能與他一同放下過去，把焦點重新放回我們共同關心的新竹市。未來，他會以更加謙卑與專注的心，繼續推動市政、建設城市，讓新竹市成為更溫暖、更進步的幸福家園。

指控邱臣遠性騷的該女子今天在臉書發文，文中指出，該女子於2023年6月17日及同年6月19日在個人臉書刊載有關對於邱臣遠的指控，造成邱臣遠名譽受損，經雙方溝通，同意指控內容實屬誤會，並今年10月14日達成和解，由她於今年10月17日前刪除上開臉書貼文，並在臉書網頁連續刊載本聲明啟事至2027年12 月31日止，以回復邱臣遠的名譽。

民眾黨前立委女助理指控邱臣遠擔任立委期間涉嫌對她性騷，但邱否認；邱臣遠今晚在臉書發文，指該女已與他和解，該女今天並在臉書公開聲明且刊登啟事以回復他的名譽。圖／取自臉書
民眾黨前立委女助理指控邱臣遠擔任立委期間涉嫌對她性騷，但邱否認；邱臣遠今晚在臉書發文，指該女已與他和解，該女今天並在臉書公開聲明且刊登啟事以回復他的名譽。圖／取自臉書

