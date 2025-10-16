快訊

高虹安出席鹽港溪單車道啟用 綠批踩紅線、白駁受邀出席無不妥

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹即時報導
新竹市長高虹安（停職中）昨公開出席市府舉辦的鹽港溪流域自行車道啟用典禮，除上台致詞，也騎乘自行車，引發「挑戰社會觀感」、「踩法律紅線」等議論。記者王駿杰／翻攝自李國璋臉書
停職中的新竹市長高虹安昨公開出席市府舉辦的鹽港溪流域自行車道啟用典禮，除上台致詞，也騎乘自行車，引發「挑戰社會觀感」、「踩法律紅線」等議論。市議員李國璋今晚臉書指出，高虹安是由市府正式邀請，以貴賓身分出席，全程沒有下任何行政指令、沒有干預公務，只是與市民共同見證建設成果，何來違法？

「我昨天就在現場！」李國璋說，高虹安昨於典禮上公開表示「感謝代理市長邱臣遠的邀請」，代表高虹安是由市府正式邀請，並以貴賓身分出席，見證香山的重要工程啟用並祝福市政成果。

李國璋說，高虹安全程沒有下任何行政指令、沒有干預公務，只是與市民共同見證建設成果，何來違法？更何況，這項工程，是由高虹安在前年親自主持開工的，市府邀請高虹安見證工程完工啟用並給予祝福，本就沒有不妥。

他說，所謂「停職」，是依法停止職權，並非剝奪公民身分或言論自由。法律沒有禁止高虹安出席公共活動，更不該被無限上綱、惡意扭曲。政治可以有立場，但不能扭曲事實。

李國璋指出，鹽港溪流域活化成功，自行車道正式啟用，讓香山更宜居，這是高虹安市府團隊與市民共同努力的成果，這不是什麼「踩紅線」，而是一位用心完成承諾的市長，和正在改變、越來越美的新竹香山。

民政處長施淑婷表示，2022年7月間時任新竹市代理市長的陳章賢也曾邀請已無公職身分的前正、副市長林智堅、沈慧虹參與新竹市立棒球場啟用開幕典禮，當時民進黨議員並無表達不妥，何以今卻無限上綱、雙標認定？

高虹安公開出席市府舉辦的鹽港溪流域自行車道啟用典禮，對此，市議員廖子齊指出，此舉已模糊「停職」與「在職」的界線，形同挑戰行政倫理與司法制度，呼籲市府應依法行政。市議員林盈徹也稱這實在荒誕離奇，也挑戰社會觀感。

