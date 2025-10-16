疑越南移工網路賣穿山甲 竹縣議員臥底交易搶救

快訊

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣流浪動物珍愛協會獲報有越南移工在網路販售保育類動物穿山甲，立刻偕同縣議員朱健銘與對方安排在竹北臥底交易，當場拿到2隻穿山甲。圖／縣議員朱健銘提供
新竹流浪動物珍愛協會獲報，有越南移工在網路販售保育類動物穿山甲，立刻偕同縣議員朱健銘與對方安排在竹北臥底交易，當場拿到2隻穿山甲，但該移工已逃離出境。朱健銘呼籲，主管機關加強源頭管理與跨單位協作，防止憾事重演。

新竹縣流浪動物珍愛協會副理事長黃宣富今年5月底，在網路社群媒體獲悉有越南人販售穿山甲，立即由朱健銘聯繫後於竹北交易。朱健銘指出，當時協會有通報保七總隊會同，但越南移工很謹慎，一再改換地點拖延時間，現場交易時，他取得1隻已死亡的穿山甲及1隻活體，整個交易過程都錄影存證。

朱健銘表示，活的穿山甲腳明顯中了陷阱，受傷露出骨頭，並已發出惡臭，協會立即轉交給縣府農業處救援。冷凍的穿山甲已被撥下鱗片，隨屍體一同售出。

黃宣富表示，越南人在台灣隨意捕捉宰殺保育類動物非第一次，協會盡力保護野生動物與捍衛生命權，做動物們的後盾，也希望政府化被動為主動，祭出更積極的查緝行動。目前農業部動保司有研擬積極防制措施，防制野生動物遭非法捕捉、虐殺、屠宰、販售等行徑，盼早日建立完善機制並加速執行。

朱健銘說，現行動保法對宰殺犬貓可判2年以下徒刑，但因查緝難以直接目擊宰殺過程，多以持有屠體或販售行為開罰5至25萬元。此外，犬貓與野生動物分屬不同主管單位，權責不清，常見互踢皮球或錯失查緝時機，嫌犯甚至利用外國人身分迅速出境。因此呼籲主管機關加強源頭管理與跨單位協作，防止傷害動物的事件一再重演。

新竹縣農業處說明，案發當時已同步發文內政部警政署保七總隊第五大隊查辦，現場查扣的死亡穿山甲屍體已冷凍保存，活體則暫時安置於野生動物救傷站。由於穿山甲食性特殊，農業處近期再度函請保七與新竹地檢署確認偵辦進度，並評估野放可行性。

朱健銘表示，活的穿山甲腳明顯中了陷阱，受傷露出骨頭，並已發出惡臭，協會立即轉交給縣府農業處救援。圖／縣議員朱健銘提供
