疑越南移工網路賣穿山甲 竹縣議員臥底交易搶救

新竹縣流浪動物珍愛協會獲報，有越南移工在網路販售保育類動物穿山甲，立刻偕同縣議員朱健銘與對方安排在竹北臥底交易，當場拿到2隻穿山甲，但該移工已逃離出境。朱健銘呼籲，主管機關加強源頭管理與跨單位協作，防止憾事重演。

新竹縣流浪動物珍愛協會副理事長黃宣富今年5月底，在網路社群媒體獲悉有越南人販售穿山甲，立即由朱健銘聯繫後於竹北交易。朱健銘指出，當時協會有通報保七總隊會同，但越南移工很謹慎，一再改換地點拖延時間，現場交易時，他取得1隻已死亡的穿山甲及1隻活體，整個交易過程都錄影存證。

朱健銘表示，活的穿山甲腳明顯中了陷阱，受傷露出骨頭，並已發出惡臭，協會立即轉交給縣府農業處救援。冷凍的穿山甲已被撥下鱗片，隨屍體一同售出。

黃宣富表示，越南人在台灣隨意捕捉宰殺保育類動物非第一次，協會盡力保護野生動物與捍衛生命權，做動物們的後盾，也希望政府化被動為主動，祭出更積極的查緝行動。目前農業部動保司有研擬積極防制措施，防制野生動物遭非法捕捉、虐殺、屠宰、販售等行徑，盼早日建立完善機制並加速執行。

朱健銘說，現行動保法對宰殺犬貓可判2年以下徒刑，但因查緝難以直接目擊宰殺過程，多以持有屠體或販售行為開罰5至25萬元。此外，犬貓與野生動物分屬不同主管單位，權責不清，常見互踢皮球或錯失查緝時機，嫌犯甚至利用外國人身分迅速出境。因此呼籲主管機關加強源頭管理與跨單位協作，防止傷害動物的事件一再重演。