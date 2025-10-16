快訊

鼓勵竹北學子勇敢追夢 王炳漢贈200張電影票看勵志國片

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣議會副議長王炳漢自費購買200張國片「突破：三千米的泳氣」電影票，贈送給竹北地區對游泳有興趣的學生免費觀賞，希望藉由影片中主角堅毅不拔的精神，激勵孩子們在生活中勇於突破自我。記者黃羿馨／攝影
為鼓勵青少年培養運動習慣、勇敢追夢，新竹縣議會副議長王炳漢自費購買200張國片「突破：三千米的泳氣」電影票，贈送給竹北地區對游泳有興趣的學生免費觀賞，希望藉由影片中主角堅毅不拔的精神，激勵孩子們在生活中勇於突破自我。

王炳漢表示，這200張電影票已全數分送給竹北國中、竹北國小、義民中學及鷹萬游泳竹北分校的同學，安排在竹北市「享平方」百老匯影城觀賞。他還特別準備爆米花與飲料，讓學生們能開心觀影，希望孩子們從電影裡學到堅持與勇氣，勇敢挑戰人生的下一步。

王炳漢強調，竹北是新竹縣的首善之區，孩子們在各項運動與才藝上表現出色，但他更希望他們在成長路上擁有面對困難的勇氣與韌性，「好還要更好，唯有不斷突破自己，才能成就夢想」，期盼透過這場觀影活動，讓年輕學子在觀影後更有動力投入運動與學習，找到屬於自己的方向。

「突破：三千米的泳氣」改編自真實事件，講述7位視障游泳選手挑戰橫渡日月潭3300公尺的感人歷程，片中除了展現泳者在訓練與比賽中克服恐懼的過程，也細膩描繪師生間互相激勵、重拾信念的情感。

電影上映後好評不斷，被譽為「今年最勵志的國片」，不僅展現視障者「在黑暗中看見光」的勇氣，也呈現台灣運動員在艱難環境中不放棄的精神。王炳漢指出，這正是他希望孩子們學習的榜樣，不論成績高低、天分多寡，只要願意努力，就能在屬於自己的泳道上創造突破。

王炳漢說，他將持續以實際行動支持青少年教育與體育發展，希望透過這樣的小小活動，讓竹北的孩子都能記得：「勇氣不是天生的，而是一次次練習後累積出來的力量。」

為鼓勵青少年培養運動習慣、勇敢追夢，新竹縣議會副議長王炳漢自費購買200張國片「突破：三千米的泳氣」電影票，贈送給竹北地區對游泳有興趣的學生免費觀賞。記者黃羿馨／攝影
