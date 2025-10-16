全台第一大鎮拚10萬人口！竹東加碼生育津貼最高10萬、重陽禮金翻倍

快訊

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣竹東鎮是全台第一大鎮，人口已逼近10萬大關。為加速突破里程碑，竹東明年起祭出三大福利措施。圖／代表會提供
新竹縣竹東鎮是全台第一大鎮，人口已逼近10萬大關。為加速突破里程碑，竹東鎮民代表會日前召開預算前協調會，明年起，重陽敬老禮金將從1千元翻倍至2千元，生育津貼也大幅調升，最高可領取10萬元，還有發放兒童200元禮券，展現「拚人口、顧長輩、挺年輕家庭」的決心。 

竹東鎮老年人口超過1.6萬人，65歲以上比例達15%以上。代表會主席范國威表示，竹東鎮明年度總預算首創新高近10億元，代表們與鎮公所開預算前協調會，鎮公所建議若要增加預算，勢必會調降部分預算，因此代表會決議先砍掉代表部分的福利金160萬，挹注在福利項目，用行動支持鎮內福利。

竹東鎮長郭遠彰日前公開指出，這次提升重陽敬老金從1000元調整為2000元，生育補助津貼大幅增加，兒童節禮物發放200元禮券，感謝各位代表的支持，府會和諧福利多，竹東鎮的福利、建設有了，鎮上發展會越來越好。

明年起，竹東80歲以上長者，重陽敬老禮金從原本1000元提高到2000元，預計有近4千人受惠，完善落實照顧銀髮族，公所推出加碼育兒政策，從1萬提升到3萬，首胎補助3萬元、第2胎4萬元、第3胎5萬元，且可連續2年領取，意即最高可領到10萬元，以實際補助減輕年輕家庭育兒壓力，鼓勵生育、留住人口。竹東鎮也將首度於兒童節發放每名國小及幼兒園學童200元禮券，象徵地方政府對兒童友善環境的重視。

范國威指出，竹東鎮人口長期徘徊在9.7萬至9.8萬間，這次一系列福利措施，目的是要刺激人口回流與穩定成長。「我們希望藉由對老人、幼兒與年輕家庭的全齡照顧，讓竹東不只是適合居住，更成為願意落腳的地方，藉由福祉成長，讓竹東鎮順利突破10萬人口，成功升級。」

生育補助 禮券 兒童節

