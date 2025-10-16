落跑率高？桃園公車司機「受訓即就業」招募遇瓶頸 明年推2.0版本

快訊

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市交通局受訓即就業今年召募不如去年，預計明年將推2.0版本。（示意圖與事件人物無關）。記者陳俊智／攝影
桃園市區客運自新冠疫情過後逐漸回升，交通局預估今年可達4千萬人次，但比疫前動輒5、6千萬人次還有很大差距，民代認為司機不足是公車班次、運量難以提升主因，並指市府培訓計畫「落跑率」也很高；交通局表示，桃園尚缺140餘名司機，但招募遇到瓶頸，明年將推「受訓即就業2.0」改善。

桃園公車司機駕駛滿編950名，去年1月缺額最高達242名，後來推「受訓即就業」招募計畫才逐漸回升，但目前尚缺140名；據了解，桃園去年招募計畫名額供不應求，但今年防培訓司機被高薪挖角設服務年限後，報名人數銳減，一周只有1、2人詢問，截至目前只有30餘人參與培訓，培訓過程也有人放棄。

桃園市議員謝美英指出，「受訓即就業」推出後，全市7家客運業者共招募257名，但實際完成駕訓班報名僅146名，而培訓過程又有38名離職，離職人數站報名人數26.03%，「落跑率」似乎偏高。

國民黨桃園市議員陳韋燁表示，桃園司機月薪僅6萬到7.5萬元，相較台北司機月薪7.5萬到9萬元、新北7萬到8.5萬元，明顯落後，解決薪資問題才能避免人才流失；議員舒翠玲認為人力資源需要培訓，短期難見成效，市府應促雙層巴士盡快上路，才能立竿見影。

交通局表示，有關雙層巴士行駛國道議題牽涉法規，交通部已研擬修法，預計今年底或明年能修完，中央也研議過開放僑外生投入大眾運輸服務，但辦法目前也卡在中央許可。至於地方能做的，就是持續推「受訓即就業」計畫，明年除了祭出更多誘因招募人才，市府與業者也會提供更完整的保險制度，減輕司機工作壓力。

另外，桃園交通局也推「桃小巴」計畫，將運量偏低的公車路線改由9人座小客車行駛，讓大客車司機能服務需求量大的重要路線；目前全市有32條公車路轉型成「桃小巴」，市府明年保守估計增至70條，並朝100條目標努力。

