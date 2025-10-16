「帝君護路」 苗警與玉清宮聯手宣導送關公小神衣吊飾

快訊

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣警察局與苗栗市玉清宮首度聯名推出「關聖帝君警察制服小神衣」吊飾，將地方信仰文化與交通安全教育創意結合，宣導交通安全意識。圖／苗栗縣警察局提供
苗栗縣警察局與苗栗市玉清宮首度聯名推出「關聖帝君警察制服小神衣」吊飾，將地方信仰文化與交通安全教育創意結合，宣導交通安全意識。圖／苗栗縣警察局提供

苗栗縣警察局與苗栗市玉清宮首度聯名推出「關聖帝君警察制服小神衣」吊飾宣導品，將地方信仰文化與交通安全教育創意結合，傳遞「安全行車，是最帥的信仰」理念，期盼藉由神明護佑與警方守護的雙重力量，喚起全民對交通安全的重視。

這款「關聖帝君警察制服小神衣」宣導品設計融合了警察制服的元素與關聖帝君威武護民的象徵，正面以反光背心與警徽呈現「人民保母」形象，背面則繡上帝君手持青龍偃月刀的英姿，象徵「帝君護路、行車平安」，寓意警察與神明共同守護行人與駕駛人的出行安全。

苗警表示，關聖帝君被民眾視為「守護之神」，象徵忠義與正氣，與警察守護社會、維護正義的精神不謀而合，此次合作以神明庇佑結合交通宣導，希望讓民眾在祈求平安的同時，也能實踐安全駕駛，讓「安全行車」成為全民共同的信念。

另外，苗警也強調台灣每年因交通事故造成許多家庭破碎，其中以酒駕造成的危害最嚴重，經統計國內每年10月至翌年2月為酒後駕車高風險期，正值秋冬時節聚餐、尾牙活動頻繁，酒後駕車的風險也隨之升高，警方除強化取締執法外，更透過這次聯名小神衣的創意向民眾宣導「喝酒不開車、開車不喝酒」的交通安全意識。

警察 制服 神明

