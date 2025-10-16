桃園護國宮太子忠孝文化季10月18日登場 夜巡遶境路線一次看

桃園護國宮預計於10月18日至21日期間舉辦「太子忠孝文化季夜巡遶境」活動。圖：警方提供

桃園護國宮預計於10月18日至21日期間舉辦「太子忠孝文化季夜巡遶境」活動，桃園警分局表示，此次活動衝擊市區交通較繁重的期程分別為本周六下午15時至晚間11時、周日下午15時至19時，由於桃園區遶境路段皆為市區主要道路，將派員警進行交通疏導管制並協調義交協勤，呼籲用路人務必遵從員警及協勤義交指揮管制，或提前改道行駛，避免塞於車陣中。

此次參加護國宮遶境隊伍的車隊預計20輛，參加人數含工作人員在內計約500名，皆以步行方式行進。圖：警方提供

桃園分局指出，此次參加護國宮遶境隊伍的車隊預計20輛，參加人數含工作人員在內計約500名，皆以步行方式行進，參加的遶境陣頭均為護國宮自組而無外來陣頭參與，將組成神轎、神將、北管、號角、牌陣、香案、舞龍獅陣、鑼鼓陣及神尊等，遶境全程8公里，進行拜廟儀式後駐駕於復興路的慈護宮。

桃園分局也說明桃園行政區的遶境路線，18日下午15時30分護國宮集合出發右轉國際路一段401巷、國際路一段、宏昌六街，中平路至中山路右轉、正光路左轉、廈門街右轉、民安路左轉、永安路右轉接續民族路直行、中山路左轉，19時至20時行經中正路景福宮拜廟，抵達景福宮時周邊路口將實施彈性交管、右轉中正路、右轉成功路一段、民權路左轉、中華路右轉至三民路左轉，晚上22時前抵達慈護宮駐駕。19日下午16點則由慈護宮出發，左轉復興路、接中山路直行八德區中華路。

此外，桃園分局更提醒，10月份為取締酒駕執法專案月，酒後駕駛行為除對他人生命、身體造成重大威脅外，亦將負擔重大刑責，警察單位對此重大惡性項目一律嚴格執行毫無寬鬆空間，統計至本年度10月中旬，於強力執法下，桃園區攸關民眾行車安全的A1、A2類「酒駕事故」發生數已較去年同期大幅減少31件，減幅高達4成，嚇阻違規行為顯有成效，持續呼籲民眾勿心存僥倖，以身試法，共同營造桃園市友善的交通環境。

