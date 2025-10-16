竹市鹽港溪自行車道啟用 高虹安現身

新竹市鹽港溪流域自行車道及環境改善工程完工，昨啟用，自行車道亮點為串聯17公里海岸線、香山在地社區與客庄聚落。值得注意的是，停職中的市長高虹安，在代理市長邱臣遠邀請下同台參與啟用典禮，高虹安細數地方建設與願景，被解讀為備戰2026市長選舉意味濃厚。

市府民政處指出，鹽港溪流域自行車道全長約10.4公里，工程沿線規畫休憩點、修繕涼亭與社區環境改善設施，同時也在白雲橋設置牽引道銜接17公里海岸線、風火輪公園打造親子活動空間、南隘烏崁板岩公園設休憩區等。市府也一併改善南港里活動中心及中隘里福德宮周邊環境，回饋社區。

鹽港溪流域自行車道及環境改善工程自2023年10月開工，昨天由市府舉行啟用典禮。高虹安現身參與，致詞時用客家話向鄉親問好。

高虹安並提及，此工程在她任內開工、完工，包含從一開始跟客委會爭取相關預算，及後來設計規畫、開工到完工，感謝各界努力，期許結合客庄文化的自行車道，能促進香山觀光。

高虹安表示，交通處已在風火輪公園新設YouBike站點，另外，不少民眾都跟她反映，希望風火輪公園裡能夠增設公廁，市府傾聽民意，經研議後拍板，目前已經完成設計，相信很快就會動工。