桃園航空城拆遷戶 貸款有解

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導

桃園航空城多戶拆遷戶貸款卡關，桃園市長張善政昨在市政會議說，經市府團隊不斷向中央反映，金管會已發函銀行協助25戶拆遷戶的貸款申請，若仍有其餘拆遷戶需要協助，市府也將持續盤點處理；並期待明年安置住宅與安置街廓順利完成，達成重要里程碑。

桃園航空城為國家重大建設，配合拆遷住戶可選擇安置住宅或安置街廓自行重建，未料拆遷戶重建家園卻遭中央「限貸令」卡關，今年屢屢陳情，埋怨中央承諾給予優惠貸款沒下文。

張善政今年8月曾為此批中央銀行態度如「鐵板一塊」，賴政府民調低，若不盡快回應民情將面臨更大挑戰。

張善政昨說，這些拆遷戶為配合國家政策，已犧牲生活便利性並承受環境挑戰多年，經市府團隊努力、2名副市長在行政院會私下反映，行政院雖表示通案無法放寬，但願意個案協助。

張善政表示，市府已盤點出25個急需貸款協助的拆遷戶個案，交由中央銀行與金管會處理。經副市長王明鉅多次與金管會溝通，金管會終於發函銀行，要求協助這25戶的貸款申請，不受限貸令限制，讓拆遷戶問題獲得突破性進展。

「航空城施工黑暗期即將過去。」張善政表示，航空城土地從過去多年塵土飛揚的施工狀態，逐漸看到道路鋪設完成、房屋陸續興建，強調市府會在最後關鍵時刻持續努力，讓拆遷戶順利取得土地和安置住宅，高興入住。

桃園 央行 張善政

