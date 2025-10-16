聽新聞
0:00 / 0:00

憂明德水庫汙染 自救會反土資場

聯合報／ 記者陳宏睿胡蓬生／連線報導
苗栗縣環保局通過大桃坪土石方堆置場環評審核，自救會以程序瑕疵提起訴訟，昨天到台中高等行政法院前抗議。記者陳宏睿／攝影
苗栗縣環保局通過大桃坪土石方堆置場環評審核，自救會以程序瑕疵提起訴訟，昨天到台中高等行政法院前抗議。記者陳宏睿／攝影

苗栗縣環保局去年通過大桃坪土石方堆置場環評審核，地方自救會認為環評有程序瑕疵，提起行政訴訟，昨天到台中高等行政法院前抗議，希望縣府撤銷環評結論，並請環境部及監察院介入監督。苗栗縣環保局回應，全案已進入行政訴訟，尊重法院審理程序。

苗栗縣頭屋鄉、造橋鄉的數十位鄉民，昨天下午2時許，由自救會長李禮爐帶領，搭乘遊覽車抵達台中高等行政法院前。民眾綁著「保護水庫、反對棄土」頭巾，高舉「誓護明德水源、不讓廢土汙染」的布條，大聲疾呼「環評訴訟才開始，汙染開發請停止」的口號，希望縣府撤回環評通過的結論。

明德村長謝文達提出四點訴求，包括縣府撤銷環評結論、依法解釋與執行「苗栗縣營建工程剩餘土石方處理及資源堆置處理場設置管理自治條例（簡稱苗栗縣土石方自治條例）」第19條、開發單位重啟環評，納入周邊觀光與環境風險評估，也希望環境部、監察院介入監督此案。

自救會指出，依據苗栗縣土石方自治條例第19條規定，「自來水水源水質水量保護區、飲用水水源水質保護區及飲用水水源取水體，水平距離1000公尺範圍內不得設置收容處理場所」，但大桃坪開發案所在地，根據地籍資料，距離明德水庫集水區最近僅約500公尺，已明顯落入法定禁止區域內。

自救會表示，自救會成員都生活在明德水庫旁，喝明德的水，看明德的風景，居民不反對開發，而是反對違法開發，縣府一面要推動自行車與水庫湖岸開發，另一方面卻開放土方場設置，「規畫自相矛盾」。

頭屋鄉民代表彭清文說，該土石方場設立後，平均每小時會有21輛廢土清運車出入24趟，且土方場還以明德水庫周邊道路作為主要進出道路，對於主推觀光，要在水庫周邊建置環湖步道、自行車道的明德水庫風景區來說，屬於嚴重妨害觀光的鄰避設施，應退回環評，重新評估。

水庫 自救會 苗栗縣

延伸閱讀

大桃坪土石堆置場行政訴訟開庭 自救會：填埋型與廢土濫倒有何差別？

二度交手！苗栗大桃坪土石場案引發疑慮 自救會提行政訴訟今首度開庭

苗栗縣敬老禮金後年變革「擬3000元春節一次發」 放寬年齡設算資格

水庫種電惹議 嘉義縣市首座內埔子水庫光電板水質檢測結果曝

相關新聞

憂明德水庫汙染 自救會反土資場

苗栗縣環保局去年通過大桃坪土石方堆置場環評審核，地方自救會認為環評有程序瑕疵，提起行政訴訟，昨天到台中高等行政法院前抗議...

桃園航空城拆遷戶 貸款有解

桃園航空城多戶拆遷戶貸款卡關，桃園市長張善政昨在市政會議說，經市府團隊不斷向中央反映，金管會已發函銀行協助25戶拆遷戶的...

竹市鹽港溪自行車道啟用 高虹安現身

新竹市鹽港溪流域自行車道及環境改善工程完工，昨啟用，自行車道亮點為串聯17公里海岸線、香山在地社區與客庄聚落。值得注意的...

老市場飄香氛、設沙發 竹北仁義市場變身「百貨公司」

新竹縣竹北市仁義市場已啟用40多年，雖人流頻繁卻老舊不堪。竹北市公所爭取補助投入1740萬，將老舊市場打造成百貨公司，不...

苗栗工程師年薪78萬全台第二 苗縣府：專業深度帶動高薪結構

薪資平台「比薪水」近日公布2025年全台工程師年薪排行榜，苗栗縣以78萬2435元的平均年薪全台第二，僅次新竹市，超越台...

民間參與、政府引領！桃園打造首座 ROT 綠能水資源典範

桃園市政府與永豐餘集團旗下豐川綠能科技今（15）日共同宣布，全台首座以 ROT（民間興建營運後轉移）促參模式轉型的綠能水資源回收中心—「龜山水資源回收中心」正式啟用沼氣發電系統，成為全國循環經濟與綠能

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。