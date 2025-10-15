老市場飄香氛、設沙發 竹北仁義市場變身「百貨公司」

新竹縣竹北市仁義市場已啟用40多年，雖人流頻繁卻老舊不堪。竹北市公所爭取補助投入1740萬，將老舊市場打造成百貨公司，不但環境飄散香氛，招牌、環境也全面更新，還設置沙發聊天區，讓市場不只是採購場所，更是生活共享的場域。

竹北市長鄭朝方今開箱表示，過去受限於經費，僅能進行局部改善，這次公所成功向經濟部爭取1450萬元補助，並自籌超過290萬元，推動更具整體性的規畫。

鄭朝方說，第一階段改造以室內空間為主，包括攤商招牌設計採用暖色系與簡約質感風格，注入美學概念；指示牌也有系統指引，改善以往消費者容易迷航的問題。此外，更新增大小客廳，除設有沙發聊天區、中島休息區，更貼心設置手機充電座；竹北專屬的香氛在這裡也悄悄飄散。

仁義市場自治會會長郭蕊珠提到，統一設計的攤招不僅提升市場整體形象，也讓攤商更願意主動維護自身環境。此外，大小客廳的開箱更是攤商與採買民眾熱烈討論的話題，大家都迫不及待想親身體驗。雖然仁義市場尚未全面完工，但已吸引更多消費者前來，攤商業績成長逾一成，對未來整體完工充滿期待。

鄭朝方指出，仁義市場雖然是傳統市集，但團隊努力打造出百貨等級的生鮮市場，盼吸引年輕人走進市場、認識在地。他更進一步把客廳搬進市場裡，並且擺放各式雜誌，包含時尚、旅遊、美食、建築與室內設計等主題，並會定期更換，營造整體放鬆舒適的氛圍，讓市場不只是採購場所，更是生活共享的場域。