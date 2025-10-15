快訊

苗栗工程師年薪78萬全台第二 苗縣府：專業深度帶動高薪結構

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
薪資平台「比薪水」近日公布2025年全台工程師年薪排行榜，苗栗縣以78萬2435元的平均年薪全台第二，縣府認為反映出苗栗長期以高技術密集產業為主的結構性成果。本報資料照片
薪資平台「比薪水」近日公布2025年全台工程師年薪排行榜，苗栗縣以78萬2435元的平均年薪全台第二，僅次新竹市，超越台北市。苗縣府今天發出新聞稿回應，認為此數據反映出苗栗長期以高技術密集產業為主，「專業深」的結構性成果。

薪資平台「比薪水」近日公布2025年全台工程師年薪排行榜，前3名依序新竹市81萬3572元、苗栗縣78萬2435元、台北市72萬6843元，苗栗縣把台北市甩在後面，引發網友議論紛紛，苗栗縣政府今天晚間發布新聞稿回應。

縣府指出，苗栗縣的主要工業區，如竹南、頭份、銅鑼及後龍園區，聚集了群聯電子、京元電子、長春集團、信邦電子、恆誼化工、聯嘉科技等大型企業，涵蓋電子零組件、精密化學與金屬製造等領域，屬於高附加價值產業，導入 AI、自動化與智慧製造技術後，整體薪資水準明顯提升。

此外，苗栗位在桃竹苗科技走廊中段，企業必須與竹科、中科爭取同類技術人才，為了留才，廠商普遍調升薪資與獎金，也吸引不少新竹、台中工程師通勤或定居苗栗，帶動區域薪資上揚。

縣府工商發展處強調，近年積極推動園區更新、綠電導入，與「數位轉型」等政策，使傳統製造業升級為高技能與ESG導向產業，新增能源管理師、智慧製造工程師等職位，薪資普遍高於全國平均。

苗栗縣長鍾東錦表示，苗栗薪資高，不是產業多，而是專業深，未來將持續聚焦高科技、綠能與智慧製造招商，打造高薪、高值、宜居的科技產業基地。

薪資 新竹 苗栗縣

苗栗工程師年薪78萬全台第二 苗縣府：專業深度帶動高薪結構

