民間參與、政府引領！桃園打造首座 ROT 綠能水資源典範

文／ 桃園市政府提供

張善政市長出席全國首座 ROT 綠能水資源回收中心啟用。 圖／桃園市政府提供
桃園市政府與永豐餘集團旗下豐川綠能科技今（15）日共同宣布，全台首座以 ROT（民間興建營運後轉移）促參模式轉型的綠能水資源回收中心—「龜山水資源回收中心」正式啟用沼氣發電系統，成為全國循環經濟與綠能轉型的指標案例。

透過厭氧處理與沼氣發電技術，龜山水資源回收中心每年可發電約 640 萬度，創能量相當於超過 1 萬 5,600 片 400W 太陽能板的年發電量，足以供應約 1,540 戶家庭一整年的用電需求。沼氣發電不僅能自用，還可併入台電電網供民眾使用，真正落實「轉廢為能」、「在地供電」的綠能願景。

水資源回收中心沼氣發電系統設置。 圖／桃園市政府提供
沼氣發電每年可發電約 640萬度。 圖／桃園市政府提供
此外，該中心更具備減廢與減碳的環境效益，年碳排可減少超過 7,000 噸CO2e，處理中心內污泥年產量由 1,800 噸降至 1,000 噸，減量達 40%。結合水資源回收、能源再利用與碳排減量，龜山水資源回收中心已躍升為全國首座具備三重效益的智慧綠能廠。

年碳排可減少超過 7,000 噸CO2e。 圖／桃園市政府提供
桃園市長張善政在啟用典禮中指出，桃園是台灣產業重鎮與用電核心，也落實淨零轉型的重要前線。龜山水資源回收中心營運逾 30 年，服務近 2 萬戶、每日處理約 2 萬 3 千噸生活與事業廢水。此次引進民間投資與技術，成功以ROT 方式推動轉型，成為全國第一個促參法下的綠能回收中心，不僅加速實現2050 淨零排放國家目標，也為全台示範一條公私協力的永續道路。

張市長也強調，後續市府將推動水足跡、碳足跡盤查、環境教育場所與 TAF實驗室認證等措施，全面翻轉傳統水資源回收場的營運模式，走向智慧化、低碳化。

永豐餘投控暨豐川綠能科技董事長葉惠青表示，永豐餘多年來深耕循環經濟，建構獨有的再生能源閉環系統。此次導入專利沼氣技術，將污水處理過程中產生的高有機污泥，轉化為純度超過 83%的高品質沼氣，再轉為綠電，實現從「排放廢棄」走向「資源再生」的關鍵跨越。

龜山水資源回收中心成功示範了如何結合政府政策、產業技術與永續理念，創造出兼具環保、能源與經濟價值的永續新典範。

