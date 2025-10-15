轉廢為能！永豐餘獨家技術助桃園30年水資老廠轉型綠能中心
桃園市政府與永豐餘集團旗下豐川綠能科技合作，今啟用龜山水資源回收中心沼氣發電系統，宣告全國首座ROT水資中心轉型綠能中心，預估一年發電量640萬度可滿足1540戶三口家庭全年用電，同時還能達到減碳、減廢目的，市長張善政與投控暨豐川綠能科技董事長葉惠青都盼推廣。
龜山水資源回收中心1994年營運至今，除收集鄰近工業區事業廢水，也處理一般民生汙水，日處理量逾2.3萬噸，後來市府為配合「台灣2050淨零排放關鍵戰略」，2023年1月以ROT模式委由豐川綠能科技營運，透過獨家厭氧生物處理技術，將汙水的有機質轉化為沼氣並用於發電。
豐川綠能在龜山水資中心投資約2.1億元，新設厭氧設備與2部400千瓦的沼氣發電機，設施近日完工驗收，也與台電電網完成串接；除了每年發電量達640萬度，厭氧技術也可減少廠內廢水汙泥約40%，減碳量超過7千噸，而淨化後的水不僅達國家放流標準，也可供工業用途。
永豐餘投控暨豐川綠能科技董事長葉惠青表示，龜山水資中心在環境方面不僅大幅減少汙泥與碳排放量，也落實資源再利用，能源方面也與易受外在因素影響的光電、風電不同，可做到全年24小時穩定供電，至於市場效益方面，台灣生質能電力在再生能源占比不到1%，有很大的發展空間，而且沼氣發電有助提高再生能源結構多元化，更能實現能源永續發展。
葉惠青說，永豐餘深耕循環經濟領域多年，在二代創辦人何壽川帶領下打造出紙業獨特的全循環經濟系統，持續精進發展自發的再生能源。龜山水資中心轉型除了要感謝桃園市政府、經濟部能源署與台電等單位協助，也要感謝龜山區文化里在地居民支持。
張善政表示，龜山水資中心是超過30年的老廠，透過新的技術展開新生，又符合節能減碳趨勢，是「轉廢為能」非常好的案例，市府非常幸運有機會能跟永豐餘集團合作，也盼成果能發揮影響力，帶動其他縣市跟進，讓減廢、減碳的路走得更順遂。
