竹縣3議員與台積電善心夫妻捐40套行軍床 提升救難隊員休息品質
為了提升第一線救難人員的後勤支援與休息品質，新竹縣議員吳旭智、甄克堅、朱建銘，以及台積電的周先生與周太太，今日上午在新竹縣消防局第一大隊竹北分隊舉辦捐贈儀式，將總計近40套高品質行軍床以及高背椅捐贈給竹縣政府消防局，供全局救難隊員使用。
此次捐贈的緣起，來自於議員吳旭智、甄克堅親身參與山訓的深刻體會。吳旭智受訪表示，在訓練過程中，親眼目睹並感受到救難隊員在艱困環境下的辛勞，也聽救難隊員提及，在高山或酷寒的雪地中執勤，隊員們往往只能在冰冷的地面上短暫歇息，睡眠品質大打折扣，嚴重影響體力恢復。
「看著弟兄們在結束一整天高強度的搜救後，晚上卻無法好好休息，讓我感到非常不捨。」吳旭智在儀式上分享道，「一個好的行軍床，雖然看似簡單，卻能有效隔絕地面寒氣，提供穩固的支撐，讓他們在最短的時間內獲得最優質的休息。這對維持救災戰力至關重要。」
這個想法立即獲得了議員甄克堅、朱建銘響應，決定共同補助採購。而長期關心公益的周太太在與吳旭智的談話中輾轉得知此事後，深受感動，也立即表達一同加入捐贈行列的意願，最終促成了這次更大規模的聯合捐贈。
消防局長陳中振致詞時表示，近年民眾登山活動盛行，山域迷途與受傷案件屢見不鮮，搜救行動常耗費大量體力與精神，消防同仁在惡劣環境中執勤風險極高。此次捐贈的山域搜救裝備，將能有效提升山域救援能量，讓搜救人員在高山任務中有更安全、更完善的防護與支援，確保在最短時間內完成救援任務。
值得一提的是，日前花蓮救災，新竹縣消防局特種搜救隊第一時間馳援災區，這批全新的行軍床便直接投入前線，讓救災隊員在搜救清理現場，能有一個相對舒適的休息據點，確保了救災人員的體力與專注力，顯著提升了整體救援效率。
本次捐贈的近40套行軍床，將優先配發至轄內山難救援任務最為頻繁的五峰、尖石分隊，以及其他需要支援的單位，全面強化新竹縣救難隊伍的後勤保障。
