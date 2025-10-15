桃園再建2公車轉運站 目標公共運輸年運量衝破9000萬人次

桃園市政府斥資1.1億元興建八德轉運站，但去年2月迄今無長途國道客運進駐，被審計處點名改善。交通局長張新福今表示，八德轉運站雖然尚未有國道客運進站，但市區公車已有效承擔轉運功能；市府今年也新建龍潭轉運站及大溪埔頂轉運站，預計分別於明年7月和後年1月完工，盼改善觀光區壅塞問題。

八德轉運站興建之初曾規畫6條城際輸運路線，除了往返捷運永寧站，還有捷運古亭站、台中、台南等地，但國道客運業者考量增設站點會拉長行駛路線與行車時間，司機恐有超時問題，評估營運成本後，進駐意願不高，導致轉運站迄今沒有遠赴台北、新竹市或其他縣市的國道客運，遭多位議員和審計處批評。

市府市政會議今報告「桃園市轉運站整體規畫與推動成效」，交通局長張新福表示，八德轉運站啟用後公車運量成長3成、班次增加近5成，展現整合成效；雖然國道客運未進站，但市區公車已有效承擔轉運功能，為推動公車電動化，轉運站亦設置充電設施，提供電動公車的中途補電需求。

張新福說，在轉運站建設搭配幹線環線公車計畫與桃小巴路線計畫等整合推動下，桃園市公共運輸年度運量預計可由8100萬人次提升至9000萬人次，公共運輸服務涵蓋範圍預計可由原本90%擴大至95%。

交通局表示，桃園推動轉運站整體規畫與建設已展現具體成效，大溪埔頂及龍潭轉運站工程亦已分別於今年6、7月開工，兩個轉運站完工後可望有效強化觀光轉運功能及市區交通分流效益，進一步健全全市轉運網絡。