快訊

地檢署若羈押就立地成佛 檢方依恐嚇罪嫌命館長15萬交保

34歲創作歌手罹罕病離世 症狀太像感冒「鼻塞、頭痛」易延誤治療

獨／無懼北市府施壓！北士科T17、T18動土儀式倒數計時 最快這2日啟動

苗栗市客家粄條、銅鑼鄉香芋行銷廣活動 10月26日、11月8日歡迎體驗

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市貓裏客家粄條節、香芋銅鑼庄產業文化活動，分別於10月26日在貓裏喵親子公園，11月8日在中平集會所登場，今天推介歡迎體驗。圖／苗栗縣政府提供
苗栗市貓裏客家粄條節、香芋銅鑼庄產業文化活動，分別於10月26日在貓裏喵親子公園，11月8日在中平集會所登場，今天推介歡迎體驗。圖／苗栗縣政府提供

苗栗市貓裏客家粄條節、香芋銅鑼庄產業文化活動，分別於10月26日在貓裏喵親子公園，11月8日在中平集會所登場，縣長鍾東錦等人歡迎全國民眾來體驗好滋味。

苗栗市公所今年第二年辦理貓裏客家粄條節，以「推廣客家粄條文化、促進地方產業發展」為主軸，結合美食饗宴、文創市集與藝文表演，副縣長邱俐俐、縣議員鄭碧玉、曾美露，及苗栗市長余文忠、市民代表會主席陳仁杰等人，今天現場親手料理粄條宣傳活動。

苗栗市嘉盛社區粄仔工坊負責人張永昌、苗栗農工秘書謝文斌，並發表以薑黃、紅麴、抹茶、竹炭製成的貓裏五行粄條，還與國宴粄條店家「栗園美食」合作推出特色口味粄條料理包，相當吸睛。

市公所指出，粄條節10月26日上午10點在貓裏喵親子公園旁道路舉行，規畫粄條特色市集、苗栗特色伴手禮，與飽足饗宴三大主題，現場並準備3000份五行粄條供免費品嘗。

此外，銅鑼鄉公所11月8日將在中平集會所舉辦2025香芋銅鑼庄產業文化活動，鍾東錦、縣議員黃芳椿等人今天推介銅鑼生產芋頭口感鬆軟綿密，非常好吃，鄉公所指出，活動安排超過36個市集攤位，趣味闖關完成指定任務，就可兌換美食體驗券100元，還有芋頭蛋塔DIY、親子拔芋頭農事體驗，邀請主廚吳秉承現場製作香芋創意料理，深度小旅行安排4輛專車深入銅鑼景點，2輛接駁車往返銅鑼火車站與活動現場，歡迎多多利用。

苗栗市貓裏客家粄條節、香芋銅鑼庄產業文化活動，分別於10月26日在貓裏喵親子公園，11月8日在中平集會所登場，今天推介歡迎體驗。圖／苗栗縣政府提供
苗栗市貓裏客家粄條節、香芋銅鑼庄產業文化活動，分別於10月26日在貓裏喵親子公園，11月8日在中平集會所登場，今天推介歡迎體驗。圖／苗栗縣政府提供
苗栗市貓裏客家粄條節、香芋銅鑼庄產業文化活動，分別於10月26日在貓裏喵親子公園，11月8日在中平集會所登場，今天推介歡迎體驗。圖／苗栗縣政府提供
苗栗市貓裏客家粄條節、香芋銅鑼庄產業文化活動，分別於10月26日在貓裏喵親子公園，11月8日在中平集會所登場，今天推介歡迎體驗。圖／苗栗縣政府提供
苗栗市貓裏客家粄條節、香芋銅鑼庄產業文化活動，分別於10月26日在貓裏喵親子公園，11月8日在中平集會所登場，今天推介歡迎體驗。圖／苗栗縣政府提供
苗栗市貓裏客家粄條節、香芋銅鑼庄產業文化活動，分別於10月26日在貓裏喵親子公園，11月8日在中平集會所登場，今天推介歡迎體驗。圖／苗栗縣政府提供

粄條 創意料理 苗栗市

延伸閱讀

隨機殺人事件後勾稽高危險4人失聯 苗栗縮短1個月通報警政協尋

苗栗縣敬老禮金後年變革「擬3000元春節一次發」 放寬年齡設算資格

苗栗唯一百歲人瑞夫妻　阿婆恰巧與縣長母同名

苗縣高中雙聯學制暑期赴美加學習 鍾東錦盼教育部能多給補助經費

相關新聞

新竹縣違停取締暴增112％ 警：9月取締違停1.7萬件、事故降2成

為維護道路順暢及交通安全，新竹縣政府警察局自114年9月1日起實施「路暢專案」，運用警政數據鎖定轄內違規熱時及熱點，精準...

桃園再建2公車轉運站 目標公共運輸年運量衝破9000萬人次

桃園市政府斥資1.1億元興建八德轉運站，但去年2月迄今無長途國道客運進駐，被審計處點名改善。交通局長張新福今表示，八德轉...

竹縣3議員與台積電善心夫妻捐40套行軍床 提升救難隊員休息品質

為了提升第一線救難人員的後勤支援與休息品質，新竹縣議員吳旭智、甄克堅、朱建銘，以及台積電的周先生與周太太，今日上午在新竹...

民間參與、政府引領！桃園打造首座 ROT 綠能水資源典範

桃園市政府與永豐餘集團旗下豐川綠能科技今（15）日共同宣布，全台首座以 ROT（民間興建營運後轉移）促參模式轉型的綠能水資源回收中心—「龜山水資源回收中心」正式啟用沼氣發電系統，成為全國循環經濟與綠能

大桃坪土石堆置場行政訴訟開庭 自救會：填埋型與廢土濫倒有何差別？

苗栗縣造橋鄉大桃坪土石方資源堆置場開發案引發造橋鄉大龍村、頭屋鄉明德村兩地居民強烈反彈，自救會向環境部提訴願但遭駁回，自...

轉廢為能！永豐餘獨家技術助桃園30年水資老廠轉型綠能中心

桃園市政府與永豐餘集團旗下豐川綠能科技合作，今啟用龜山水資源回收中心沼氣發電系統，宣告全國首座ROT水資中心轉型綠能中心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。