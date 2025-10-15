苗栗市客家粄條、銅鑼鄉香芋行銷廣活動 10月26日、11月8日歡迎體驗
苗栗市貓裏客家粄條節、香芋銅鑼庄產業文化活動，分別於10月26日在貓裏喵親子公園，11月8日在中平集會所登場，縣長鍾東錦等人歡迎全國民眾來體驗好滋味。
苗栗市公所今年第二年辦理貓裏客家粄條節，以「推廣客家粄條文化、促進地方產業發展」為主軸，結合美食饗宴、文創市集與藝文表演，副縣長邱俐俐、縣議員鄭碧玉、曾美露，及苗栗市長余文忠、市民代表會主席陳仁杰等人，今天現場親手料理粄條宣傳活動。
苗栗市嘉盛社區粄仔工坊負責人張永昌、苗栗農工秘書謝文斌，並發表以薑黃、紅麴、抹茶、竹炭製成的貓裏五行粄條，還與國宴粄條店家「栗園美食」合作推出特色口味粄條料理包，相當吸睛。
市公所指出，粄條節10月26日上午10點在貓裏喵親子公園旁道路舉行，規畫粄條特色市集、苗栗特色伴手禮，與飽足饗宴三大主題，現場並準備3000份五行粄條供免費品嘗。
此外，銅鑼鄉公所11月8日將在中平集會所舉辦2025香芋銅鑼庄產業文化活動，鍾東錦、縣議員黃芳椿等人今天推介銅鑼生產芋頭口感鬆軟綿密，非常好吃，鄉公所指出，活動安排超過36個市集攤位，趣味闖關完成指定任務，就可兌換美食體驗券100元，還有芋頭蛋塔DIY、親子拔芋頭農事體驗，邀請主廚吳秉承現場製作香芋創意料理，深度小旅行安排4輛專車深入銅鑼景點，2輛接駁車往返銅鑼火車站與活動現場，歡迎多多利用。
