新竹縣違停取締暴增112％ 警：9月取締違停1.7萬件、事故降2成

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
警方同步分析，發現這幾個主要執行路段的交通事故都大幅減少2成以上，未來將持續分析路暢專案執行情形，滾動式修正勤務部署地點。圖／警方提供
警方同步分析，發現這幾個主要執行路段的交通事故都大幅減少2成以上，未來將持續分析路暢專案執行情形，滾動式修正勤務部署地點。圖／警方提供

為維護道路順暢及交通安全，新竹縣政府警察局自114年9月1日起實施「路暢專案」，運用警政數據鎖定轄內違規熱時及熱點，精準部署警力執法，30天內共取締停車17419件，較去年同期8208件增加9211件，成長112％，警方同步分析，發現這幾個主要執行路段的交通事故都大幅減少2成以上，未來將持續分析路暢專案執行情形，滾動式修正勤務部署地點。

警方指出，這次重點取締「並排停車」、「行穿線與人行道停車」及「路口10公尺內停車」三大惡性違規，據以提升縣民用路品質及安全。

根據統計，在9月1日至30日期間，共計取締違規停車17419件，較去年同期8208件增加9211件，成長率為112%，其中3大惡性違規共計5608件，佔比3成多。警方分析，分析專案期間主要執行路段於114年9月份發生事故件數竹北市中正東（西）路發生41件交通事故，較去年同期49件，減少8件。文興路發生16件，較去年同期22件，減少6件。新竹高鐵站周邊道路發生40件，較去年同期50件，減少10件。

新豐鄉明新商圈及車站周邊道路發生34件交通事故，較去年同期43件，減少9件，湖口鄉工業區發生62件交通事故，較去年同期86件，減少24件。竹東鎮北興路發生11件交通事故，較去年同期18件，減少7件，東寧路發生10件，較去年同期15件，減少5件，這幾個路段的交通事故減幅約達2成以上。

警方表示，分析今年9月違規停車報案件數，亦較去年同期減少2成，顯見警方除透過精準執法改善轄內停車秩序外，亦間接降低交通事故之發生，維護縣民之生命財產安全。

警察局交通警察隊表示，路暢專案已初現成效，並將持續推動精進，未來將持續分析路暢專案執行情形，滾動式修正勤務部署地點，透過執法手段改善交通秩序，確保行人優先及車流順暢。

為維護道路順暢及交通安全，新竹縣政府警察局自114年9月1日起實施「路暢專案」。圖／警方提供
為維護道路順暢及交通安全，新竹縣政府警察局自114年9月1日起實施「路暢專案」。圖／警方提供



