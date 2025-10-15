民間豪捐救災裝備 桃消富岡分隊獲車底瞄子提升電動車救災量能
為支持消防救災工作、保障消防人員執勤安全，桃園市中壢區民間企業秉持回饋社會的企業精神，捐贈一批救災用裝備器材給今桃園市消防局第二救災救護大隊富岡分隊，其中獲贈一組車底瞄子組，可於電動車火警或車底起火時快速部署，將大幅提升電動車火警救災量能。
感念消防人員長年守護地方安全，桃園市議員周玉琴熱心牽線，由太禾建設股份有限公司捐贈一批高效救災裝備，並由第二大隊大隊長簡慈彥代表受贈，器材包括美國Ziamatic車底瞄子組（含轉接頭、連結器），可於電動車火警或車底起火時快速部署，防止火勢延燒與復燃，提升火場安全。
另有安全管制作業白板，供現場指揮官及管制人員即時掌握人員動態；移動冰桶與水冷背心，消防後勤照護專用，提供入室人員被動降溫，有效預防熱傷害；多功能搬運扁帶（RHINOEVAC V2），可用於拖帶受困人員、固定器材或協助搬運；SAR鉤環（D型）：為現場救助及個人防護必備裝備，提升消防人員安全防護層級。
太禾建設股份有限公司董事長林浩文表示，消防人員在第一線冒險犯難，他們的專業與奉獻令人敬佩，希望透過這次捐贈拋磚引玉，期盼更多企業與社會人士共同支持消防單位。
第二大隊大隊長簡慈彥則感謝，這批器材將有效提升現場救災效率與人員安全，消防局將妥善運用這些裝備，讓同仁能在更安全的環境下執勤，持續守護市民的生命與財產。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言