民間豪捐救災裝備 桃消富岡分隊獲車底瞄子提升電動車救災量能

為支持消防救災工作、保障消防人員執勤安全，桃園市中壢區民間企業秉持回饋社會的企業精神，捐贈一批救災用裝備器材給今桃園市消防局第二救災救護大隊富岡分隊，其中獲贈一組車底瞄子組，可於電動車火警或車底起火時快速部署，將大幅提升電動車火警救災量能。

感念消防人員長年守護地方安全，桃園市議員周玉琴熱心牽線，由太禾建設股份有限公司捐贈一批高效救災裝備，並由第二大隊大隊長簡慈彥代表受贈，器材包括美國Ziamatic車底瞄子組（含轉接頭、連結器），可於電動車火警或車底起火時快速部署，防止火勢延燒與復燃，提升火場安全。

另有安全管制作業白板，供現場指揮官及管制人員即時掌握人員動態；移動冰桶與水冷背心，消防後勤照護專用，提供入室人員被動降溫，有效預防熱傷害；多功能搬運扁帶（RHINOEVAC V2），可用於拖帶受困人員、固定器材或協助搬運；SAR鉤環（D型）：為現場救助及個人防護必備裝備，提升消防人員安全防護層級。

太禾建設股份有限公司董事長林浩文表示，消防人員在第一線冒險犯難，他們的專業與奉獻令人敬佩，希望透過這次捐贈拋磚引玉，期盼更多企業與社會人士共同支持消防單位。