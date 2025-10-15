桃猿挺進中職總冠軍賽 桃市府辦客場賽事直播派對

快訊

中央社／ 桃園15日電
樂天桃猿隊取得中職總冠軍賽門票。桃園市長張善政表示，將從18日首戰開始，在府前廣場直播樂天桃猿出賽的客場賽事。聯合報記者劉學聖／攝影
樂天桃猿隊取得中職總冠軍賽門票。桃園市長張善政今天表示，市府將從18日首戰開始，在府前廣場直播樂天桃猿出賽的客場賽事，歡迎球迷一同到場、共同為樂天桃猿加油打氣。

樂天桃猿隊在季後挑戰賽以3勝2敗戰績取得中職總冠軍賽（台灣大賽）門票，將於18日起與中信兄弟爭冠，在7戰4勝制總冠軍賽中擁第3、4戰主場優勢，第3戰21日主場安排在台北大巨蛋，22日主場則在樂天桃園棒球場。

張善政今天上午主持市政會議時表示，本週六首戰開始，市府將在市府前廣場直播樂天桃猿出賽的客場賽事，歡迎球迷觀賽感受現場熱血氛圍，共同為樂天桃猿加油打氣。

桃園市政府體育局表示，將於10月18、19日下午4時起在市府前廣場辦理直播派對，如賽程有延續，10月24、25、26日場次也將持續辦理，賽事前1小時現場將有暖場活動。

