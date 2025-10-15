串聯海岸線、香山社區及客庄　鹽港溪流域自行車道完工　高虹安現身

快訊

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹即時報導

新竹市政府今於香山風火輪公園舉辦「鹽港溪流域自行車道及環境改善工程完工啟用典禮」，特別的是，市長高虹安也到場，她說，該案是她任內開工、完工，今受代理市長邱臣遠邀請參加活動，該工程串聯17公里海岸線、香山在地社區與客庄聚落，打造兼具休閒、運動與觀光功能的自行車旅遊路線，成為市民樂活出遊的新亮點。

縣市長選舉將在明年登場，新竹市長高虹安近期曝光多，外界解讀備戰2026意味濃厚。

今天天氣很好！一起來騎自行車！我是高虹安市長，大家早大家好！為展現接地氣，高虹安致詞時用客家話向民眾問好，她說，2023年10月該工程開工典禮當天來了非常多香山區的里長，鹽港溪流域自行車道可串聯17公里海岸線、香山在地社區，尤其結合客庄文化，不管是從一開始跟客委會爭取相關預算，或是後來設計規畫、開工到完工，感謝市府人員與各界努力，未來該自行車道一定可以促進香山觀光，吸引外地遊客，也讓民眾有更多休憩地點可選擇。

高虹安說，未來市政會持續結合在地旅遊行銷景點，交通處也已經於風火輪公園新設YouBike站點。另外，不少民眾都跟她反映，希望風火輪公園裡能夠增設公廁，如今，感謝市府傾聽民意，立刻研議，如今已拍板，目前已完成設計，相信很快就會動工，該公園之後就會有更優質的公廁可以使用。

市府民政處指出，鹽港溪流域自行車道全長約10.4公里，沿線規畫休憩點、修繕涼亭與社區環境改善設施，讓親子族群、長者及遊客能輕鬆親近自然。工程也包含白雲橋設置牽引道銜接17公里海岸線；風火輪公園打造親子活動空間；南隘烏崁板岩公園規畫休憩區；八股排水修繕涼亭，營造舒適的自然環境；同時市府也同步改善南港里活動中心及中隘里福德宮周邊環境，讓工程成果實質回饋社區，促進地方發展與客庄觀光。

