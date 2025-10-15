快訊

二度交手！苗栗大桃坪土石場案引發疑慮 自救會提行政訴訟今首度開庭

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
自救會成員、當地居民反對大桃坪的土石堆置場申設案，前往縣府廣場抗議。聯合報資料照／記者胡蓬生攝影
業者數年前申請在苗栗縣造橋鄉開發26公頃的大桃坪土石方資源堆置場，引發造橋、頭屋兩地居民強烈反彈並組自救會，開發案在去年通過環評審查，自救會向環境部提出訴願但遭駁回，為此提出行政訴訟，對苗栗縣環保局提告，要求撤銷開發案，今天下午台中高等行政法院將首度開庭；環保局強調，全案已進入行政訴訟，尊重法院審理程序。

大桃坪開發案通過審核，業者今年6月辦理施工前說明會，自救會人員在明德水庫126線道路通往大桃坪的入口處拉布條抗議，表達強烈不滿和高度疑慮，拒絕參加說明會，目前開發工程已開始進行，自救會強調行政訴訟才剛開始，業者應停止施工。

大桃坪土石方資源堆置場開發案的訊息在2019年傳出後，引發造橋鄉大龍村居民疑慮並成立自救會，指控開發案將嚴重汙染水源和當地環境，由於主要進場道路位於明德水庫旁，頭屋鄉明德村居民獲悉後也投入抗爭，認為縣府持續打造水庫的觀光發展及遊憩設施、環湖自行車道、步道，一旦土石場開發運作，每天估計至少有200輛砂石車頻繁往來，勢必嚴重衝擊當地的觀光發展及遊客行車安全。

自救會方面揚言不惜「埋鍋造飯」長期抗爭到底。呂姓業者則強調，未來進場的車輛都有GPS定位，政府也會嚴格監控，他們曾多次與在地居民溝通，民眾抗議讓人遺憾，大桃坪堆置場是最終填埋場，進場土石不會轉運至他處，也不容許夾雜汙染性廢棄物，一般建築廢棄物將嚴格篩選去除其他雜物，進場時必須是單純的土石、磚塊。

業者並表示，堆置場開發案特別申請第六類「水庫淤泥」，可讓明德水庫清淤土方就近填埋，填埋後還要植栽造林，且堆置場在山稜另一側，集水區方向與明德水庫相反，不可能流入水庫，除堆置場26公頃場地，他們還另外提供10公頃開闢綠帶，可供野生動物棲息及生態保育。

環保局表示，自救會去年針對環評結果向環境部提訴願，今年初被駁回，自救會3月又提出行政訴訟，對全案審理的程序，環保局目前表達尊重立場。

此外，參與大桃坪自救會的社運人士陳祺忠今天2月遭到陳姓、施姓男子襲擊，對方持辣椒水噴灑、木棍毆打，造成他臀部及下肢多處挫傷，陳姓、施姓被查獲後，苗栗檢方昨天偵查終結，將2名被告以涉犯傷害罪嫌提起公訴。檢方認為2人對積極參與公共事務之被害人施以暴力，不僅侵害被害人身體法益，更公然挑戰民主社會保障人民表意與參與公共事務的核心價值，可能導致寒蟬效應，嚴重侵蝕我國民主法治基礎，建請法官就2名被告處以徒刑10月以上刑度，以儆效尤。

反大桃坪土石堆置場自救會今年6月5日在前往大桃坪的路口拉布條抗議， 堅決反對在明德水庫附近闢建土石堆置場。聯合報資料照／記者胡蓬生攝影
苗栗縣政府針對大桃坪土石堆置場申設案進行非都土開計畫現勘，自救會及居民到場抗議，反對開發案。聯合報資料照／記者胡蓬生攝影
苗栗縣頭屋鄉明德水庫近年積極開發觀光、遊憩設施。記者胡蓬生／攝影
業者在造橋鄉大桃坪地區申設26公頃的土石堆置場，地方居民強烈反彈，去年5月苗栗縣環保局進行環評審查大會，自救會人員赴環保局拉布條抗議。聯合報資料／記者胡蓬生攝影
苗栗縣頭屋鄉明德水庫近年積極開發觀光、遊憩設施。記者胡蓬生／攝影
