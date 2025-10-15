快訊

全球護照排名最新報告出爐！美國完全跌出前十、台灣名次曝光

Google搜尋「AI模式」是什麼、怎麼啟用一次看！教你「東京購物推薦」問法超好用

高鐵寧靜車廂挨轟！史哲道歉「千錯萬錯都是我們的錯」曝3因素不設親子車廂

聽新聞
0:00 / 0:00

苗栗縣敬老禮金後年變革「擬3000元春節一次發」 放寬年齡設算資格

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣敬老禮金於春節、端午節及重陽節各發1000元，縣府研擬後年改春節一次發3000元，並放寬設算資格，草案將送縣議會審查。本報資料照片
苗栗縣敬老禮金於春節、端午節及重陽節各發1000元，縣府研擬後年改春節一次發3000元，並放寬設算資格，草案將送縣議會審查。本報資料照片

苗栗縣敬老禮金於春節、端午節及重陽節各發1000元，縣府為了減少行政負荷，研擬後年改春節一次發3000元，並放寬設算資格，草案將送縣議會審查。

敬老禮金是縣長鍾東錦重要政見，縣府負擔2000元，鄉鎮市公所配合1000元，3節各發1000元，全縣約10萬人受惠，縣府社會處今天在縣務會議提案修正苗栗縣敬老禮金發放自治條例草案，無異議審議通過。

社會處指出，敬老禮金發放自治條例前年7月5日公布，去年起發放迄今，常接獲反映與民眾期待有所落差，檢視發現資格與民意存有落差，及每年發放3次作業流程，致加重各公所基層行政負荷等因素，回應民意、落實老人福利政策並減輕基層負荷研議修正。

草案將1年3次各1000元敬老禮金，改為春節一次發3000元，此外，資格從當年度1月1日設算，改為當年度12月31日，草案將送縣議會審查，且鄉鎮市公所必須配合修正自治條例，預計後年上路。

春節 苗栗縣 政見

延伸閱讀

從果園到超商！苗栗縣三灣「梨玉露」養生飲上架了

苗栗唯一百歲人瑞夫妻　阿婆恰巧與縣長母同名

苗縣高中雙聯學制暑期赴美加學習 鍾東錦盼教育部能多給補助經費

明德水庫水陸空遊憩區新亮點 空中飛索、空中自行車開箱

相關新聞

二度交手！苗栗大桃坪土石場案引發疑慮 自救會提行政訴訟今首度開庭

業者數年前申請在苗栗縣造橋鄉開發26公頃的大桃坪土石方資源堆置場，引發造橋、頭屋兩地居民強烈反彈並組自救會，開發案在去年...

苗栗縣敬老禮金後年變革「擬3000元春節一次發」 放寬年齡設算資格

苗栗縣敬老禮金於春節、端午節及重陽節各發1000元，縣府為了減少行政負荷，研擬後年改春節一次發3000元，並放寬設算資格...

楊梅休息站又出事！男疑輔駕釀禍猛撞停車場3車釀2傷

國道一號楊梅休息站啟用後車禍不斷，昨晚再發生一起事故。一名27歲彭男昨晚駕車行經國一楊梅路段，疑使用輔助駕駛系統衝進休息站內連續撞擊停車場內3輛車，車輛嚴重毀損，包含彭男在內共2人受傷，所幸皆無生命危

家長控遲緩兒遭霸凌塗花臉 教育局：男童「自行塗畫」已安排輔導

桃園市一名媽媽昨在網路上控訴，就讀內壢國小的兒子放學後臉部、手部多處遭藍筆塗鴉，質疑孩子因發展遲緩在校遭同學霸凌，且老師...

職場霸凌申訴管道未多元、外部調查人士待提升 竹市府：已改善完成

勞動部職場霸凌案爆發後引發國人怒火，促使政府更加正視職場霸凌問題，但新竹市府遭審計室指出，市府部分機關尚未完備職場霸凌防...

航空城拆遷戶貸款卡關有解！張善政：中央願個案協助

桃園航空城多戶拆遷戶貸款卡關，桃園市長張善政今在市政會議表示，航空城拆遷戶面臨的貸款困難問題已獲得突破，經過市府團隊不斷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。