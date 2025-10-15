苗栗縣敬老禮金後年變革「擬3000元春節一次發」 放寬年齡設算資格

苗栗縣敬老禮金於春節、端午節及重陽節各發1000元，縣府為了減少行政負荷，研擬後年改春節一次發3000元，並放寬設算資格，草案將送縣議會審查。

敬老禮金是縣長鍾東錦重要政見，縣府負擔2000元，鄉鎮市公所配合1000元，3節各發1000元，全縣約10萬人受惠，縣府社會處今天在縣務會議提案修正苗栗縣敬老禮金發放自治條例草案，無異議審議通過。

社會處指出，敬老禮金發放自治條例前年7月5日公布，去年起發放迄今，常接獲反映與民眾期待有所落差，檢視發現資格與民意存有落差，及每年發放3次作業流程，致加重各公所基層行政負荷等因素，回應民意、落實老人福利政策並減輕基層負荷研議修正。

草案將1年3次各1000元敬老禮金，改為春節一次發3000元，此外，資格從當年度1月1日設算，改為當年度12月31日，草案將送縣議會審查，且鄉鎮市公所必須配合修正自治條例，預計後年上路。