原鄉地疑遭侵占牟利 苗栗、南投縣府：依法辦理

中央社／ 苗栗縣15日電

苗栗縣泰安鄉的溫泉飯店開發案遭指疑有民代透過變更河川線侵占國土、圖利財團；南投信義鄉原民保留地也遭民代長期霸占。對此，苗栗、南投縣府回應皆依法辦理。

鏡週刊今天報導，前苗栗縣長徐耀昌卸任前核准的溫泉飯店開發案，背後操盤者是立委高金素梅的侄子、泰安鄉民代表高晉揚，涉嫌利用「河川線變更」圖利特定開發商。

該報導指稱，地方勢力協調苗栗縣政府、泰安鄉公所及經濟部水利署第2河川分署等單位，將原本屬於河川地的「法線」調整、往河中央推移，多出來的「新生土地」就成為國有地，再透過地籍分割、變更編號，撥給特定業者合法使用，等於開啟溫泉飯店開發金脈，地價暴漲，還可作為金融抵押、申請高額貸款。

高晉揚今天接獲媒體詢問電話時表示，開發案從頭到尾都是合法申請，部分地方人士一再檢舉爆料，不曉得他們的心態「是為地方權益？還是個人另外的理想抱負？ 我看不懂」。

苗栗縣政府原住民族及族群發展處副處長陳世省表示，業者於106年2月向文化觀光局申請興辦事業計畫，然根據經濟部水利署於106年5月公告資料，原公告的河川法線並未調整；此外，當地汶水溪主要由水利署第2河川署管轄，不論民眾或行政機關申請修正河川治理線和用地範圍，仍由水利署主導，且有嚴謹程序。

苗栗縣政府工商發展處指出，汶水湯元開發案所應召開部落會議部分，要由公所和業者協調後召開，目前由業者執行中；至於興辦事業計畫由文化觀光局核准後，由各主管機關依規審理核發文件，縣府依據區域計畫法相關規定審定後報國土署核備，過程皆依法審查辦理，111年8月5日核發開發許可。目前業者申請建照尚須補件，若逾期未送件就要按相關規定重新申請。

此外，週刊報導內容指出，南投縣信義鄉的原住民保留地共有716筆遭到非法占用，當地民代家族國有林地上開設茶園餐廳並占用道路興建高腳屋、停車場，變相將公共土地變為私人資產；另有村長用人頭在原保地上蓋廟，私自開發、侵占的行為，已涉及違法。

南投縣政府原住民族行政處今天表示，依原住民保留地開發管理辦法，望高茶園景觀餐廳與信義鄉公所簽約承租原住民保留地，管理機關為原住民族委員會，鄉公所發現業者有違章建築，且部分占用公路局用地，查報移交建管單位列管排拆，排拆進度由建管單位處置。

望高茶園餐廳由信義鄉民代表會主席李國源家族經營，李國源接受中央社記者訪問表示，餐廳土地從1987年合法承租至今，非占用，至於違建部分，去年開始被檢舉，已被縣府列管排拆，「做錯就做錯」，將主動與縣府協調如何拆除；他們漢人只有承租權，絕無法「公地變私產」，他也絕無如報導所指派助理與人吵架。

針對「鏡週刊」報導，某村長用人頭在信義鄉原保地蓋一間宇宙萬聖宮，縣府原民處表示，宇宙萬聖宮原本承租農牧用地，約2011年時，鄉公所發現寺廟「越來越大」，因此終止租約，違建部分移交建管單位排拆。終止租約仍占用土地期間，廟方須繳交使用補償金。

原住民族 南投縣

