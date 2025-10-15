家長控遲緩兒遭霸凌塗花臉 教育局：男童「自行塗畫」已安排輔導
桃園市一名媽媽昨在網路上控訴，就讀內壢國小的兒子放學後臉部、手部多處遭藍筆塗鴉，質疑孩子因發展遲緩在校遭同學霸凌，且老師未處理。桃園市教育局今回應，經校方查證後確認，該生是自行以色筆塗畫臉部及手臂，並無霸凌情事，校方已完成校安通報並與家長溝通。
一名媽媽昨日在臉書社團PO文，並貼出3張照片，照片中可見一名男童的臉部、手部、肚臍及衣服都有藍色畫筆塗抹的痕跡。原PO表示，昨到安親班接小孩時，看見安親班老師說從學校接到他就這樣，當下兒子兩眼無神，問他怎麼了都不敢說，因此立刻到兒子就讀的內壢國小詢問。
原PO指出，當她到學校時，學校主任及校長皆已下班，也聯繫不上班導師，後來詳細問兒子說是隔壁同學畫的，當下老師在上課不敢說，令她怒指「全班的人都知道他的臉變成這樣，老師會不知道？連同學生霸凌我的小孩，就因為我兒子學校遲緩，該受到這樣對待嗎？」痛批老師「如果你今天被畫大花臉然後去外面走被嘲笑，你心中會如何？」
對此桃園市教育局回應，針對昨貼文指出有學生臉部、手臂及衣服上出現色筆痕跡，經內壢國小今上午進班詢問任課老師及多位同學，皆表示該生是於課間自行以色筆塗畫臉部及手臂。
該生於昨日下午第一節下課後，自行塗畫臉部及手臂，導師於第二節國語課發現後即協助擦拭；第三節美勞課進行面具彩繪活動時，該生仍自行在臉上作畫，課後即返安親班，並無同學霸凌情形。
內壢國小已依規完成校安通報，並於今上午邀請家長入校了解經過。校方表示將持續關懷該生，並安排輔導協助，協助學生表達與情緒調節。
教育局今上午已派校安室主任及督學入校了解狀況，並請學校持續加強當事學生及相關同學的心理輔導與人際關懷，營造關懷、尊重與友善的校園氛圍，避免類似誤解再度發生。
