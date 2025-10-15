職場霸凌申訴管道未多元、外部調查人士待提升 竹市府：已改善完成

勞動部職場霸凌案爆發後引發國人怒火，促使政府更加正視職場霸凌問題，但新竹市府遭審計室指出，市府部分機關尚未完備職場霸凌防治及處理作業規定，有些申訴管道設置未盡多元，外部專業人士參與調查比率仍待提升，希望市府改善，建構友善職場環境。

市府人事處表示，針對審計報告提出部分機關尚未完備職場霸凌防治及處理作業規定的情況，已於報告提出後完成改善。依據「新竹市政府職場霸凌防治申訴及調查處理要點」第四點，申訴管道包含電話及E-mail等多元方式，方便員工提出申訴，並已督促所屬機關學校完成修訂。

此外，外部專業人士參與調查的比率也已依規改善，申評會委員人數由五至九人，增設「專家、學者聘（派）兼任」機制，以提升調查公正性與專業性。至於所屬機關學校若規範尚不完備，將會設置專責人員或單位受理職場霸凌申訴，確保申訴管道暢通與處理規範完整。

人事處表示，市府所屬部分機關尚未完備職場霸凌防治及處理作業規定疑義，新竹市政府職場霸凌防治申訴及調查處理要點於今年全面檢視修訂，所屬機關學校亦於2月底接完成修訂，並回復審計室。

審計室指出，市府及所屬機關與公營事業機構111年度至去年11月底止共接獲18件職場霸凌申訴案，其中不受理者3件、已調查完成者12件及撤案者3件。

經查，市府及所屬機關辦理員工職場霸凌防治與處置執行情形，發現部分機關尚未訂定職場霸凌防治及處理作業規定，或建立職場霸凌行為通報機制。截至去年11月底，部分機關尚未訂定職場霸凌防治及處理作業規定或建立職場霸凌行為通報機制，部分機關則是已訂定規章尚待檢視調修。

此外，審計室表示，市府部分機關職場霸凌申訴管道尚無電子信箱或專用信箱，申訴管道設置未盡多元化，而多數機關職場霸凌申訴處理調查小組委員仍以機關內部職員為主，雖有少數外部專家學者、公務人員協會代表參與，但比率介於7.69％至25.00％，有待研謀評估律定外部專家學者組成比率，並督促所屬適當擴大外部人士參與調查。