快訊

陸國台辦跟風引用神曲《沒出息》 酸民進黨賣台讓產業「連滾帶爬」

《百萬會員召集令》快報！參加人數已突破30萬 宏佳騰電車解鎖在即

MLB／山本由伸111球9局完投！日本第一人 道奇國聯冠軍賽二連勝

聽新聞
0:00 / 0:00

職場霸凌申訴管道未多元、外部調查人士待提升 竹市府：已改善完成

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市府遭審計室指出，市府部分機關尚未完備職場霸凌防治及處理作業規定，有些申訴管道設置未盡多元，外部專業人士參與調查比率仍待提升。示意圖／ingimage
新竹市府遭審計室指出，市府部分機關尚未完備職場霸凌防治及處理作業規定，有些申訴管道設置未盡多元，外部專業人士參與調查比率仍待提升。示意圖／ingimage

勞動部職場霸凌案爆發後引發國人怒火，促使政府更加正視職場霸凌問題，但新竹市府遭審計室指出，市府部分機關尚未完備職場霸凌防治及處理作業規定，有些申訴管道設置未盡多元，外部專業人士參與調查比率仍待提升，希望市府改善，建構友善職場環境。

市府人事處表示，針對審計報告提出部分機關尚未完備職場霸凌防治及處理作業規定的情況，已於報告提出後完成改善。依據「新竹市政府職場霸凌防治申訴及調查處理要點」第四點，申訴管道包含電話及E-mail等多元方式，方便員工提出申訴，並已督促所屬機關學校完成修訂。

此外，外部專業人士參與調查的比率也已依規改善，申評會委員人數由五至九人，增設「專家、學者聘（派）兼任」機制，以提升調查公正性與專業性。至於所屬機關學校若規範尚不完備，將會設置專責人員或單位受理職場霸凌申訴，確保申訴管道暢通與處理規範完整。

人事處表示，市府所屬部分機關尚未完備職場霸凌防治及處理作業規定疑義，新竹市政府職場霸凌防治申訴及調查處理要點於今年全面檢視修訂，所屬機關學校亦於2月底接完成修訂，並回復審計室。

審計室指出，市府及所屬機關與公營事業機構111年度至去年11月底止共接獲18件職場霸凌申訴案，其中不受理者3件、已調查完成者12件及撤案者3件。

經查，市府及所屬機關辦理員工職場霸凌防治與處置執行情形，發現部分機關尚未訂定職場霸凌防治及處理作業規定，或建立職場霸凌行為通報機制。截至去年11月底，部分機關尚未訂定職場霸凌防治及處理作業規定或建立職場霸凌行為通報機制，部分機關則是已訂定規章尚待檢視調修。

此外，審計室表示，市府部分機關職場霸凌申訴管道尚無電子信箱或專用信箱，申訴管道設置未盡多元化，而多數機關職場霸凌申訴處理調查小組委員仍以機關內部職員為主，雖有少數外部專家學者、公務人員協會代表參與，但比率介於7.69％至25.00％，有待研謀評估律定外部專家學者組成比率，並督促所屬適當擴大外部人士參與調查。

職場霸凌 新竹 機制

延伸閱讀

空服員之死 洪申翰：病假扣全勤獎金不合理 將制度性保障

安心亞代言台南職場性平 黃偉哲送「第一名」蘭花預祝奪金鐘獎

不滿被告狀！男竹科廠區休息室一腳踹傷女同事 代價慘重

科技公司前資深經理月薪12萬…一年記4大過開除 他提告稱職場霸凌

相關新聞

航空城拆遷戶貸款卡關有解！張善政：中央願個案協助

桃園航空城多戶拆遷戶貸款卡關，桃園市長張善政今在市政會議表示，航空城拆遷戶面臨的貸款困難問題已獲得突破，經過市府團隊不斷...

家長控遲緩兒遭霸凌塗花臉 教育局：男童「自行塗畫」已安排輔導

桃園市一名媽媽昨在網路上控訴，就讀內壢國小的兒子放學後臉部、手部多處遭藍筆塗鴉，質疑孩子因發展遲緩在校遭同學霸凌，且老師...

職場霸凌申訴管道未多元、外部調查人士待提升 竹市府：已改善完成

勞動部職場霸凌案爆發後引發國人怒火，促使政府更加正視職場霸凌問題，但新竹市府遭審計室指出，市府部分機關尚未完備職場霸凌防...

桃園好孕專車點數使用少？ 婦幼局：孕產婦近9成每月用卡

桃園市政府去年開辦好孕專車，孕產婦持「一生好運卡」搭計程車到醫療院所產檢可獲車資補助，總金額9000元號稱全台最高，但民...

客語認證僅達標1成 楊文科罕見動怒：從從容容變連滾帶爬

新竹縣是全國客家最大縣之一，全縣104所國中小學生客語認證目標為6千人，通過者竟只有643人，僅達目標一成，離目標還差5...

備戰2026？高虹安近期頻曝光引縣市長選舉聯想 今出席香山工藝聯展

縣市長選舉將在明年登場，新竹市長高虹安近期曝光多，今出席「光映青春・藝聚香山」開幕活動，現場匯聚眾多工藝大師、青年品牌與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。