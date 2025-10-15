快訊

航空城拆遷戶貸款卡關有解！張善政：中央願個案協助

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園航空城多戶拆遷戶貸款卡關，桃園市長張善政今在市政會議表示，經過市府團隊不斷向中央反映，金管會已發函銀行協助25戶拆遷戶的貸款申請。記者朱冠諭／攝影
桃園航空城多戶拆遷戶貸款卡關，桃園市長張善政今在市政會議表示，經過市府團隊不斷向中央反映，金管會已發函銀行協助25戶拆遷戶的貸款申請。記者朱冠諭／攝影

桃園航空城多戶拆遷戶貸款卡關，桃園市長張善政今在市政會議表示，航空城拆遷戶面臨的貸款困難問題已獲得突破，經過市府團隊不斷向中央反映，金管會已發函銀行協助25戶拆遷戶的貸款申請，若仍有超過25戶的拆遷戶需要協助，市府將也持續努力盤點，為拆遷戶早日安居樂業付出最大努力。

張善政表示，航空城施工黑暗期即將過去，今年底到明年年初，透過地政局、都發局、工務局等各局處努力，航空城土地從過去多年塵土飛揚的施工狀態，逐漸看到道路鋪設完成、房屋陸續興建，真正進入收穫階段。

張善政表示，中央推出限貸令時，讓許多航空城拆遷戶在申請貸款購買安置住宅時遭遇重大困難。這些拆遷戶為配合國家政策，已犧牲生活便利性並承受環境挑戰多年，到了最後階段卻因限貸令讓搬遷希望變得遙遙無期。

張善政說，市府在多次會議場合，包括行政院在桃園召開的航空城工程督導會議中，都強調限貸令雖有其政策背景，但不應影響航空城拆遷戶權益。他直言中央銀行態度如「鐵板一塊」，賴政府民調很低且會繼續往下跌，若不知道趕快回應民情將面臨更大挑戰，所幸透過兩位副市長在行政院會私下反映，行政院雖表示通案無法放寬，但願意個案協助。

張善政表示，市府已盤點出25個急需貸款協助的拆遷戶個案，交由中央銀行與金管會處理。經副市長王明鉅多次與金管會溝通，金管會終於發函銀行，要求協助這25戶的貸款申請，不受限貸令限制，讓拆遷戶問題獲得突破性進展。

張善政表示，航空城工程處、拆遷戶都已辛苦多年，眼看走到最後一里路，若不順利將讓政府與市府的努力付諸東流。在最後關鍵時刻更要努力，讓拆遷戶順利取得土地和安置住宅，高興入住。期待明年安置住宅與安置街廓能順利完成，這將是桃園乃至中華民國土地開發、航空城開發、機場發展的重要里程碑。

航空城 張善政 行政院

