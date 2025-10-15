桃園好孕專車點數使用少？ 婦幼局：孕產婦近9成每月用卡

桃園市政府去年開辦好孕專車，孕產婦持「一生好運卡」搭計程車到醫療院所產檢可獲車資補助，總金額9000元號稱全台最高，但民代昨質疑專車「看得到叫不到」，今年第1季點數使用率僅8.28%，婦幼局強調，近9成孕產婦每月用卡，將與交通局研議納入更多車隊服務。

議員謝美英說，截至去年底，市府核發一生好運卡1萬1837張、1億653萬多點，但點數使用率僅34.96%，今年度第1季核發1911張、1719萬餘點，點數使用率降到8.28%。她也發現好孕專車服務滿意度不到2成，孕產婦普遍反映叫車困難、司機不願接單，甚至車內有菸味，籲婦幼局改善。

議員于北辰也認為，桃園市跟進推動好孕專車立意良善，執行率卻低迷，建議市府可在婦幼中心、里辦公室、月子中心設置申請窗口，以加強宣導、簡化申請，真正讓孕婦願意用、敢用且用得到。

婦幼局長杜慈容說，據統計，去年平均每月卡片使用1次以上的比率為73%，今年截至8月底平均每月卡片使用1次以上的比率更達88%；好孕專車效期是自孕期至產後7個月，且每位孕產婦申請的時間不盡相同，據統計，在有效期限內孕婦每人平均使用點數為6019點。

婦幼局表示，為擴大服務範圍，去年7月起已擴大納入合作車隊共同營業區投入車輛，今年6月再納入和泰yoxi車隊，服務車輛總數已逾1萬5100輛，市府也會針對觀音區、新屋區、大溪區等偏鄉地區研議司機獎勵機制，提高司機載客率。