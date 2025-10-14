客語認證僅達標1成 楊文科罕見動怒：從從容容變連滾帶爬

新竹縣是全國客家最大縣之一，全縣104所國中小學生客語認證目標為6千人，通過者竟只有643人，僅達目標一成，離目標還差5357人，讓本身就是客家人的縣長楊文科罕見動怒說「本來應該從從容容，游刃有餘，現在是匆匆忙忙，連滾帶爬」，要教育局積極檢討究責，明年持續推動。

楊文科在今天主管會報中指出，客語認證為客委會持續推動的業務，而新竹縣為客家大縣，他上任6年許的時間，都持續努力推進，鼓勵同仁通過客語認證，能使用客語對談。

楊文科表示，他知道在推動的過程中，在主客觀環境都有不容易的地方，不過他很有決心要推行客語，包含警察局、消防局通過客語認證的人數都在今年中達標，因此他責成秘書長李安妤檢討未達標的局處，希望能找出癥結點，以利持續推動。

楊文科也說，希望改進缺失，明年還是要繼續鼓勵民眾、學生參與客語認證，「為推動中央政策全力以赴」。楊文科並引用立委王世堅近日爆紅的質詢言論「本來應該從從容容游刃有餘，現在是匆匆忙忙連滾帶爬」，希望各局處都持續努力，落實客語政策。

新竹縣客家人口比例達67.8%，約有40萬人，是全國客家人口比例最高的縣市。民政處表示，客語是新竹縣的重要文化資產，縣府在縣長的全力支持下，持續強化語言政策的跨局處整合，全力推動「客語為通行語」政策，從語言景觀建置、公務客語使用，到校園推廣及補助認證機制，全面升級，積極實踐族群主流化與語言生活化。

新竹縣同步推動客語獎勵制度，楊文科指出，他對於推動各種母語文化都保持相同的決心，包含原住民族語、客語等，都鼓勵民眾多說母語。