備戰2026？高虹安近期頻曝光引縣市長選舉聯想 今出席香山工藝聯展

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市長高虹安近期曝光多，今出席「光映青春・藝聚香山」開幕活動。圖／讀者提供

縣市長選舉將在明年登場，新竹市長高虹安近期曝光多，今出席「光映青春・藝聚香山」開幕活動，現場匯聚眾多工藝大師、青年品牌與文化愛好者，現場不少民眾與遊客熱情與高虹安互動、合影，氣氛熱絡。

活動由中華青年文化拓展協會主辦、SOGO百貨新竹店協辦，將香山工藝的文化底蘊帶入都會生活場域，展現工藝美學融入生活的多元樣貌。

高虹安致詞指出，香山自日治時期以玻璃工藝聞名，這次以「教育×漫遊×工藝」為核心的推廣計畫，不僅深化工藝教育，更讓民眾能透過展覽與體驗認識在地工藝精神。高也特別提到玻璃工藝家林瑤農的故事，從學徒到創立玲瓏窯，結合義大利技法與台灣精神，持續推廣玻璃藝術，象徵傳承與創新的融合，讓香山工藝在國際舞台持續發光。

「這樣的跨世代交流，是文化傳承最美的風景。」高虹安說，新竹是一座兼具科技與文化的城市，市府將持續推動文化資產保存與工藝教育，支持青年設計者勇於創新，讓手作精神與城市美學共同發光。

這次活動邀集十位重量級工藝大師與多位青年品牌聯展，包括玲瓏窯、田中窯、有風堂、東方空間等，並推出「漆扇」、「漆書籤」體驗，吸引眾多民眾駐足參與。

