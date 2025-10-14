品茶、染布、賞山景 竹縣推「逐風趣」三大農遊路線

快訊

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣政府今年推出全新3條山線農村旅遊體驗路線，以「逐山之風、共享豐收」為主題，邀請民眾深入峨眉、橫山與尖石三鄉鎮。記者黃羿馨／攝影
新竹縣政府今年推出全新3條山線農村旅遊體驗路線，以「逐山之風、共享豐收」為主題，邀請民眾深入峨眉、橫山與尖石三鄉鎮，活動自11月起每周末舉辦，即日起開放報名，成功報名者可獲限量有機手工皂。

新竹縣農業處表示，今年度「逐風趣」以「茶園橘鄉」及「香草森林」兩大農遊軸帶為主，串聯果園山峰、香草部落與茶香秘境，帶領遊客走進產地，體驗農業生產、地方文化與產業特色，展現新竹縣休閒農業的多元樣貌與永續精神。

新竹縣長楊文科今前往峨眉推廣遊程，現場品嘗碧螺春、高山烏龍、包種茶、東方美人、紅烏龍及小葉紅茶等6款台灣茶，並搭配東方美人茶冰淇淋與茶凍，笑稱「真的好好食！」楊文科表示，新竹縣山城景緻優美、人文深厚，誠摯邀請大家在秋末初冬走進山林，體驗農村之美。

3大路線各具特色，「峨眉逐風—湖畔茶鄉與百年茶染工藝」結合茶園生態導覽、6款茶品體驗與天然茶染手作，感受東方美人茶的文化與循環利用。

「橫山逐風—果園逐蜂，森林系旅行者的甜蜜滋味」讓遊客走進柑橘果園採果、認識友善耕作，再以柑橘皮與蜂蠟製作香氛蠟燭，體驗「從土地到生活」的暖心旅程。

「尖石逐風—原鄉植物療癒法，香草園的氣味冥想」則走進泰雅部落，由在地導覽員帶領體驗構樹布、香草冥想與香草敲敲槌，感受原鄉自然療癒的力量。

新竹縣農業處指出，「逐風趣」活動兼具文化體驗與環境教育，呼應聯合國永續發展目標（SDGs），涵蓋永續農業、永續社區、責任消費與夥伴關係等多項指標。透過深度綠色旅遊，引導民眾認識友善耕作與地產地消理念，支持在地農友，共同減少旅遊碳足跡，推動環境永續。

活動期間為11月1日至29日周末舉辦，費用介於新臺幣2250元至2650元，名額有限，報名從速。詳情及報名網址：https://walkin.tw/page-1436/

新竹縣政府今年推出全新3條山線農村旅遊體驗路線，邀請民眾深入峨眉、橫山與尖石三鄉鎮品嘗美食。記者黃羿馨／攝影
新竹縣政府今年推出全新3條山線農村旅遊體驗路線，邀請民眾深入峨眉、橫山與尖石三鄉鎮品嘗美食。記者黃羿馨／攝影
