新竹縣財政「硬被升級」？陳淑姿說明：115年統籌分配款拿最多

財劃法話題持續，各縣市財政成焦點，國民黨立委林思銘今天質詢時批評，新竹縣全國財力分級「硬被」升級，導致相關補助減少。主計總處主計長陳淑姿回應，115年統籌分配稅款算下來是拿到最多的，因此列為第一級。

林思銘質詢時指出，行政院聲稱要因應新版財劃法改變補助方式為申請制，講得冠冕堂皇，這代表地方要申請、審查、評比，能不能拿到、什麼時候拿到、金額多少補助，全部變成中央說得算，這樣的改變讓地方一般性補助款變成非常不確定，相關預算遭嚴重壓縮，變成地方向中央要飯，要看中央臉色。

林思銘還說，新竹縣在全國縣市財力分級才第三級，這次修法後變成第一級，表面很光榮，實際上變懲罰，原本自籌三成變五成、中央補助七成變五成，地方自己要多掏錢，這不是刪除補助，什麼是刪除補助？新竹縣「硬被升級」，表面上很有錢，實際上拿到的錢變少。

陳淑姿回應，一般補助、計畫補助都是均衡各縣市經濟的項目，因為當中屬於縣市應辦的事項，以今年來講，中央政府在籌編總預算時遇到很大困難，籌編不出來，如果沒有減這些項目，就沒有辦法編，所以今年總預算舉債市3000億元；至於有關「升級」，以115年統籌分配稅款來看，新竹縣是拿到最多的，所以是第一級，這都是公開資訊的，22縣市同一基礎。

林思銘表示，這算法是以過去3年的分配數來算，怎麼會用115年被分配到的來算？陳淑姿回應，還要再加入115年的原數，算下來確實增加177億元。行政院長卓榮泰也說，後續可以再好好討論合理的財政分配。