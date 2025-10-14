快訊

假日急症中心「9天連假夜班出勤領36萬」 醫護：不如離職當專任

風神颱風最快周五生成「周末恐有共伴效應」 這3天北部低溫下探22度

聽新聞
0:00 / 0:00

新竹縣財政「硬被升級」？陳淑姿說明：115年統籌分配款拿最多

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委林思銘今天質詢時批評，新竹縣全國財力分級「硬被」升級，導致相關補助減少。主計總處主計長陳淑姿回應，115年統籌分配稅款算下來是拿到最多的，因此列為第一級。圖／取自國會頻道
國民黨立委林思銘今天質詢時批評，新竹縣全國財力分級「硬被」升級，導致相關補助減少。主計總處主計長陳淑姿回應，115年統籌分配稅款算下來是拿到最多的，因此列為第一級。圖／取自國會頻道

財劃法話題持續，各縣市財政成焦點，國民黨立委林思銘今天質詢時批評，新竹縣全國財力分級「硬被」升級，導致相關補助減少。主計總處主計長陳淑姿回應，115年統籌分配稅款算下來是拿到最多的，因此列為第一級。

林思銘質詢時指出，行政院聲稱要因應新版財劃法改變補助方式為申請制，講得冠冕堂皇，這代表地方要申請、審查、評比，能不能拿到、什麼時候拿到、金額多少補助，全部變成中央說得算，這樣的改變讓地方一般性補助款變成非常不確定，相關預算遭嚴重壓縮，變成地方向中央要飯，要看中央臉色。

林思銘還說，新竹縣在全國縣市財力分級才第三級，這次修法後變成第一級，表面很光榮，實際上變懲罰，原本自籌三成變五成、中央補助七成變五成，地方自己要多掏錢，這不是刪除補助，什麼是刪除補助？新竹縣「硬被升級」，表面上很有錢，實際上拿到的錢變少。

陳淑姿回應，一般補助、計畫補助都是均衡各縣市經濟的項目，因為當中屬於縣市應辦的事項，以今年來講，中央政府在籌編總預算時遇到很大困難，籌編不出來，如果沒有減這些項目，就沒有辦法編，所以今年總預算舉債市3000億元；至於有關「升級」，以115年統籌分配稅款來看，新竹縣是拿到最多的，所以是第一級，這都是公開資訊的，22縣市同一基礎。

林思銘表示，這算法是以過去3年的分配數來算，怎麼會用115年被分配到的來算？陳淑姿回應，還要再加入115年的原數，算下來確實增加177億元。行政院長卓榮泰也說，後續可以再好好討論合理的財政分配。

新竹 林思銘 財劃法 陳淑姿

延伸閱讀

輝達總部喬不攏！全台各地紛招手 立委點名「竹縣這地點」最合適

普發現金進度持續 林思銘下周開立院聯席會議審特別預算

林思銘攜竹縣愛心功德會捐40萬物資 致光復災區死者家屬1萬慰問金

國民黨主席改選 林思銘：新主席要維繫藍白合

相關新聞

備戰2026？高虹安近期頻曝光引縣市長選舉聯想 今出席香山工藝聯展

縣市長選舉將在明年登場，新竹市長高虹安近期曝光多，今出席「光映青春・藝聚香山」開幕活動，現場匯聚眾多工藝大師、青年品牌與...

新竹縣財政「硬被升級」？陳淑姿說明：115年統籌分配款拿最多

財劃法話題持續，各縣市財政成焦點，國民黨立委林思銘今天質詢時批評，新竹縣全國財力分級「硬被」升級，導致相關補助減少。主計...

看得到叫不到？桃園好孕專車點數僅用8％ 市府：將納入更多車隊

桃園市在去年婦女節開辦好孕專車，孕產婦持「一生好運卡」搭乘計程車到醫療院所產檢可獲車資補助，補助金額號稱全台最高。但民代...

品茶、染布、賞山景 竹縣推「逐風趣」三大農遊路線

新竹縣政府今年推出全新3條山線農村旅遊體驗路線，以「逐山之風、共享豐收」為主題，邀請民眾深入峨眉、橫山與尖石三鄉鎮，活動...

從果園到超商！苗栗縣三灣「梨玉露」養生飲上架了

苗栗縣政府推動「豐味苗栗」品牌多元通路再傳佳績！由三灣鄉農會推出的養生飲品「梨玉露」，即日起於全台OK便利超商「農會專區...

斥資1500萬打造司馬限瀑布棧道 苗栗泰安鄉第1條生態親水步道今啟用

苗栗縣泰安鄉公所透過交通部觀光署補助及自籌款總經費約1500萬，在中興村司馬限瀑布區打造司馬限瀑布棧道，今天正式啟用，這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。