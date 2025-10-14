快訊

提升官兵識詐能力 桃警前進陸軍專校宣導反詐騙觀念

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市中壢區陸軍專科學校特別邀請桃園市警察局犯罪預防科及刑事警察大隊防詐宣導團，實施防詐宣導講座。圖／警方提供

詐騙手法日新月異，軍中亦難置身事外。為提升官兵識詐能力、降低受騙風險，桃園市中壢區陸軍專科學校特別邀請桃園市警察局犯罪預防科及刑事警察大隊防詐宣導團，實施防詐宣導講座，針對官兵常遭遇的詐騙情境進行深入剖析。

陸軍專科學校為陸軍士官幹部的重要培訓搖籃，校方表示，隨著社會詐騙事件層出不窮，學生因社會經驗不足更容易成為詐騙集團鎖定對象，特別安排此場宣導，希望有效強化學生對詐騙行為的辨識能力。

據內政部警政署165打詐儀錶板統計，桃園市今年9月受理詐騙案件達1644件，較上月1792件下降8.3%，另統計桃園市1至9月受理詐欺案件發生計1萬7千多件，財損金額新台幣103億770萬餘元。

警方統計分析前5大高發詐騙手法，分別為假投資詐欺（38%）、網路購物詐騙（18%）、假愛情交友（6%）、解除分期付款詐騙（6%）及色情應召詐財（3%），其中以假投資詐欺遭詐騙件數6607件，財損63億5千萬多元，占總財損比例61%最多，被害人數3210人，占47.3%，主要年齡層為18至39歲最多，40至64歲占2893人、42.7%次之。

桃園市刑大大隊長鄺慶泰表示，部分官兵因求職心切誤信網路偏門工作，遭詐團利用成為人頭帳戶或提款車手，不僅觸法，還可能導致退訓或遭汰除，得不償失。宣導強調絕不可提供個人帳戶、提款卡或身分證件，也切勿代收代付任何款項。

為擴大防詐成效，警政署推出「警政服務APP」，整合報案、查詢及「165打詐儀錶板」功能，提供官兵即時掌握最新詐騙手法，並呼籲接獲可疑訊息務必冷靜應對、即刻查證來源。

此次講座透過實際案例與互動問答，讓官兵深刻體認詐騙不只關乎財產，更牽涉國安風險，全體參與官兵均表示獲益良多，日後將更加警覺、共同守護部隊安全。

桃園市中壢區陸軍專科學校特別邀請桃園市警察局犯罪預防科及刑事警察大隊防詐宣導團，實施防詐宣導講座。圖／警方提供

