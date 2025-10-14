社運人士陳祺忠遭毆起訴2人 檢認有針對性 求刑10個月以上

苗栗縣社運人士陳祺忠今年2月間遭陳姓、施姓男子毆傷案，苗栗地檢署今天偵結，依傷害罪嫌起訴，檢察官斟酌犯案有針對性，向法院具體求刑10個月以上。

起訴書指出，陳祺忠今年2月6日晚間在苗栗縣竹南鎮自宅附近，遭陳姓、施姓男子持辣椒水噴灑、持木棍毆打，造成陳祺忠受有臀部及下肢多處挫傷，陳姓、施姓被告均涉犯傷害罪嫌提起公訴。

陳祺忠是社運活躍人士，經常為地方發聲抗爭，案件發生後，曾公開表示全案明顯是預謀和蓄意犯案，幕後疑有買凶黑手，攻擊事件的傷勢不算嚴重，但家人飽受驚嚇，生活受到嚴重影響，希望檢警能找出幕後黑手，還給他和家人免於恐懼的平靜生活。

檢察官今天偵結起訴，除了陳姓、施姓2名被告，並無其他共犯，起訴請法院審酌2人對於積極參與公共事務之被害人，施以暴力，不僅侵害其身體法益，更公然挑戰民主社會中保障人民表意與參與公共事務之核心價值，可能導致寒蟬效應，而嚴重侵蝕我國民主法治基礎，請法官就2名被告均處以徒刑10月以上刑度，以儆效尤。

苗檢強調，對任何危害公共與人身安全之暴力行為，必依法嚴懲，絕不寬貸，以確保社會秩序平和及民眾生命、身體安全。