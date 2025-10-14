快訊

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣社運人士陳祺忠（持麥克風者）今年2月間遭陳姓、施姓男子毆傷案，苗栗地檢署今天偵結起訴，具體求刑10個月以上。本報資料照片
苗栗縣社運人士陳祺忠（持麥克風者）今年2月間遭陳姓、施姓男子毆傷案，苗栗地檢署今天偵結起訴，具體求刑10個月以上。本報資料照片

苗栗縣社運人士陳祺忠今年2月間遭陳姓、施姓男子毆傷案，苗栗地檢署今天偵結，依傷害罪嫌起訴，檢察官斟酌犯案有針對性，向法院具體求刑10個月以上。

起訴書指出，陳祺忠今年2月6日晚間在苗栗縣竹南鎮自宅附近，遭陳姓、施姓男子持辣椒水噴灑、持木棍毆打，造成陳祺忠受有臀部及下肢多處挫傷，陳姓、施姓被告均涉犯傷害罪嫌提起公訴。

陳祺忠是社運活躍人士，經常為地方發聲抗爭，案件發生後，曾公開表示全案明顯是預謀和蓄意犯案，幕後疑有買凶黑手，攻擊事件的傷勢不算嚴重，但家人飽受驚嚇，生活受到嚴重影響，希望檢警能找出幕後黑手，還給他和家人免於恐懼的平靜生活。

檢察官今天偵結起訴，除了陳姓、施姓2名被告，並無其他共犯，起訴請法院審酌2人對於積極參與公共事務之被害人，施以暴力，不僅侵害其身體法益，更公然挑戰民主社會中保障人民表意與參與公共事務之核心價值，可能導致寒蟬效應，而嚴重侵蝕我國民主法治基礎，請法官就2名被告均處以徒刑10月以上刑度，以儆效尤。

苗檢強調，對任何危害公共與人身安全之暴力行為，必依法嚴懲，絕不寬貸，以確保社會秩序平和及民眾生命、身體安全。

社運 傷害罪 家人

相關新聞

看得到叫不到？桃園好孕專車點數僅用8％ 市府：將納入更多車隊

桃園市在去年婦女節開辦好孕專車，孕產婦持「一生好運卡」搭乘計程車到醫療院所產檢可獲車資補助，補助金額號稱全台最高。但民代...

社運人士陳祺忠遭毆起訴2人 檢認有針對性 求刑10個月以上

苗栗縣社運人士陳祺忠今年2月間遭陳姓、施姓男子毆傷案，苗栗地檢署今天偵結，依傷害罪嫌起訴，檢察官斟酌犯案有針對性，向法院...

從果園到超商！苗栗縣三灣「梨玉露」養生飲上架了

苗栗縣政府推動「豐味苗栗」品牌多元通路再傳佳績！由三灣鄉農會推出的養生飲品「梨玉露」，即日起於全台OK便利超商「農會專區...

斥資1500萬打造司馬限瀑布棧道 苗栗泰安鄉第1條生態親水步道今啟用

苗栗縣泰安鄉公所透過交通部觀光署補助及自籌款總經費約1500萬，在中興村司馬限瀑布區打造司馬限瀑布棧道，今天正式啟用，這...

白沙屯媽祖首度蒞臨竹北 1幕讓信徒驚呼：好難得

白沙屯拱天宮媽祖首度駐駕竹北，日前圓滿結束進香活動，吸引大批信眾與市民參與。對此，一名網友分享，整場活動氣氛祥和，也沒有鬧事情況，驚呼「宗教活動也能如此溫馨有序，不是什麼神明活動都討人厭」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

桃消龜山分隊防火管理人座談會登場 提升企業防災韌性

桃園市消防局第一大隊為提升龜山產業園區各廠商防火及防災安全，今(14)日於龜山區公所禮堂辦理防火管理人座談會，希望能藉由宣導座談會來加深各防火管理人的防火觀念，加強防災意識並說明消防法部分修正內容。

